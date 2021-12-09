內政部說，近來預售屋市場炒作，嚴重影響不動產市場交易秩序，今天通過修正草案，全面限制預售屋及新建成屋換約轉售，並建立檢舉獎金機制，防杜住宅淪為炒作工具，維護市場交易秩序。

內政部透過新聞稿表示，住宅是用來居住，不該作為投資和炒作商品。內政部從去年起，發動4次預售屋聯合稽查、施行實價登錄2.0新制，將預售屋銷售全面納管及禁止紅單轉售等，對促進交易資訊透明及遏止炒作，已有初步成效。

內政部說，為遏止近期投資客揪團炒房、利用換約轉售哄抬獲利、利用不實實價登錄墊高交易價格等新型態炒作行為，今天部務會報中通過修正「平均地權條例」及「不動產經紀業管理條例」。

內政部指出，修正重點包括「限制換約轉售」，預售屋或新建成屋買賣契約，買受人除配偶、直系或二親等內旁系血親外，不得讓與或轉售第三人，且銷售者不得同意或協助買賣契約讓與或轉售；違者將按戶棟處罰新台幣50萬元到300萬元。

草案中也禁止炒作行為，嚴懲任何人有意圖影響交易價格、製造熱銷假象及壟斷轉售牟利等不動產炒作行為，違者將處100萬元到500萬元；如果造成民眾恐慌及市場交易不安等而損及公眾或他人情形者，並可處3年以下徒刑或併科罰金100萬元到5000萬元。

內政部說，草案中規定，預售屋買賣契約如有解約情形，應在30日內辦理登錄申報，違者將按戶棟處罰3萬元到15萬元，以避免虛假交易哄抬房價。

內政部指出，草案增訂，私法人取得住宅用房屋許可制，並限制取得後5年內不得辦理移轉、讓與或預告登記。

內政部表示，草案也建立不動產炒作銷售、買賣或成交資訊申報違規的檢舉及獎金制度，經查證屬實者，可以實收罰鍰總金額一定比例作為檢舉獎金，並授權主管機關另訂辦法，以利執行。

另外，針對近日有業者指出，限制預售屋換約無助平抑房價。內政部說，觀察近期預售屋銷售情形，發現建案多採分批限量銷售，但因投資客利用揪團簽約後再行「換約轉售」的手法，形成建案搶購完銷假象，造成消費者恐慌，進而促使建案售價不斷調漲。

內政部說，這次修法限制預售屋換約，將能遏止假性買賣炒作，使市場回歸理性交易與合理交易價格。內政部提醒，民眾在購買預售屋前，應考量預售屋交屋期長及其風險，審慎評估購買決策。

內政部指出，今天修正通過的2項修正草案，將儘速陳報行政院審查後，送請立法院審議，並持續蒐集各界意見及研議相關配套措施，以維護不動產市場穩健發展。（編輯：黃國倫）1101209