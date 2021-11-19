隨著旅遊復甦，線上訂房網近期也紛紛祭出活動吸引旅人的目光。「Airbnb」今（19）日宣布攜手歐洲海拔最高纜車站，打造期間限定的全歐洲最高的Airbnb房源「白朗峰套房」，更邀請奧運滑雪獎牌得主Federica Brignone擔任房東，滑雪愛好者們可將歐洲屋脊阿爾卑斯山最高峰白朗峰的壯麗景色盡收眼底；成功預訂的旅客，將成為這個雪季第一位踏上白朗峰傳奇高山雪道的滑雪者。

據Airbnb數據顯示，期間限定的「白朗峰套房」位於海拔3500公尺處，除了是歐洲境內最高的房源之外，甚至比歐洲任何Airbnb還要高上400公尺。房源由歐洲海拔最高海朋納峰（Punta Helbronner）纜車站改造而成，入住的旅客可在大片落地窗前、零死角欣賞白雪皚皚的阿爾卑斯山，還獲得高山滑雪世界冠軍、奧運獎牌得主和首位贏得世界盃全項目總冠軍的義大利女性滑雪好手Federica Brignone房東的虛擬接待。

白朗峰限定住宿體驗將於台灣時間11月23日下午5點於線上開放預訂，入住時間為11月27日。此住宿的預訂獲得的款項將用於領養一棵高山櫻桃樹，並捐款給「拯救冰川」（Save the Glacier）計畫。

「Booking.com」則是以感恩節隔日的「黑色星期五」為主題祭出訂房優惠，推出全年度最低的6折起折扣，網羅全台各地150多間優惠民宿，包含今年新開幕的「JR 東日本大飯店台北」、宛如搭上飛機的「頭等艙飯店-綠園道館」、溫馨可愛的「Fun Trip-小古堡民宿」等特色住宿。即日起至12月1日前至「黑色星期五優惠」活動頁面搜尋房型，並在明年6月30日前完成預訂入住的旅程，就可享限時優惠。