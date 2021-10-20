美國參議院外委會今天通過法案，要求總統制裁涉入南海、東海填海造島或危害區域和平穩定的中國人士。提案議員表示，美國需要額外工具，抵抗中國在南海、東海的非法海權主張。

參議院外委會今天召開工作會議，審議6部法案與決議案，其中包括由共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）、民主黨籍參議員卡定（Ben Cardin）5月17日連袂提出的跨黨派「南海與東海制裁法案」（South China Sea and East China Sea Sanctions Act）。

法案要求美國總統在法案生效60天後，制裁涉入開發南海爭議海域的中國人士或實體，包含填海造島或建造燈塔、通訊服務基地台、電力及燃料供應設施、民間基礎建設工程等。

此外，法案也要求總統制裁危害南海與東海和平、安全或穩定的中國人士或實體，不論是直接或間接造成，包括透過機艦在上述區域強加中華人民共和國主權。

法案授權總統動用的制裁措施有3種，包括凍結在美資產、拒絕入境及撤銷現有簽證。

由於美國國會近年來積極推動全方位抵制中國侵略性作為，法案獲得兩黨支持，輕鬆通過委員會。法案接下來將送交參議院全院審議，通過後才會交由眾議院審理。法案通過兩院後，將會遞交總統簽署後生效。

參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）在會中表示，這是一部重要法案，為美方採取強硬措施對抗中國在南海、東海的侵略性作為背書。

梅南德茲說：「這個委員會與參議院全院絕大多數成員都認同，對抗中國侵略對發展穩定繁榮的印太區域至關重要。」

參議院外委會共和黨首席議員里契（Jim Risch）呼應指出，中國是美國最大外交政策挑戰與優先事項，美方應動用手中所有工具，恫嚇與懲罰中國共產黨在南海的作為。

盧比歐最早是在2016年12月提出這部法案，之後曾分別在2017年3月、2019年5月重提，但都未排上委員會議程，最後無疾而終。但盧比歐沒有放棄，今年5月捲土重來，第4次提出南海與東海制裁法案，今天終獲參議院外委會通過。

盧比歐在法案通過後發布新聞稿表示，中共與解放軍是自由開放印太區域最大的威脅，他們對美國區域經濟、國安利益所造成的風險真實存在。在北京持續試圖非法控制南海、東海領海之際，美國需要額外工具抵抗中國。

盧比歐說，委員會通過他的法案是重要的第一步，他呼籲參議院也迅速通過。