香港特首會同行政會議今日宣布，根據《公司（清盤及雜項條文）條例》，命令公司註冊處處長將香港支聯會自公司登記冊中剔除。理由是支聯會的運作謀求結束中共的領導，這相當於謀求推翻屬《中國憲法》所確立的中國根本制度，旨在顛覆中國的國家政權。

特首會同行會是在考慮警務處處長的初步建議和所夾附的相關資料、保安局局長的意見，以及支聯會和支聯會其中一名董事提交的申述後，作出有關命令。

其中，特首會同行會注意到相關證據顯示支聯會一直堅持和宣揚其五大綱領，包括「結束一黨專政」。「結束一黨專政」的客觀涵義，特別是按所有相關資料來理解，就是結束中共的領導；而支聯會亦一直積極持續通過活動推動其五大綱領。

根據《中國憲法》，中共領導下的社會主義制度是中國的根本制度。中共領導中國中央政權機關和所有國家機關。《香港國安法》第22條禁止顛覆國家政權，其中涵蓋組織、策劃、實施或參與實施以武力、威脅使用武力或者其他非法手段，推翻或破壞《憲法》所確立的中國的根本制度，以及推翻中國的中央政權機關，旨在顛覆國家政權的行為。

特首會同行會認同警務處處長和保安局局長的看法，同意支聯會的運作謀求結束中共的領導，這相當於謀求推翻屬《憲法》所確立的中國根本制度，旨在顛覆中國的國家政權。這無可避免會威脅或削弱中國維護國家安全和維持公共秩序及公共安全的能力。

特首會同行會相信，假若支聯會是《社團條例》（第151章）所適用的社團，則支聯會可被保安局局長根據該條例第8條禁止運作或繼續運作，而禁止支聯會運作或繼續運作是維護國家安全、公共安全及公共秩序所需要的。