澎湃新聞報導，昨天（25日）晚間，在2021年度北京香山論壇專家視頻會上，美國伍德羅·威爾遜國際學者中心傑出研究員、前駐華大使芮效儉表示，美國和中國的關係正處於十字路口，中美間所有問題不能通過軍事對抗來解決，而應該通過巧妙和創造性的外交來解決。

芮效儉表示，我們應該記住，美國和中國之間的關係沒有任何預設。美國很有可能與一個強大繁榮的中國建立建設性的關係，或者兩國再次成為死敵。

芮效儉認為，大國負有特殊的責任，不僅要考慮自己的利益，還要考慮其他國家的利益。美國、俄羅斯和中國需要特別關注如何共同努力加強核不擴散，避免新的核軍備競賽。

芮效儉表示，中美之間的所有問題不能通過軍事對抗來解決，而應該通過巧妙和創造性的外交來解決。如果我們讓戰略競爭成為雙邊關係的主要驅動力，這不僅會對兩國的利益造成巨大損害，也會對東亞乃至整個世界造成巨大損害。

2021年度北京香山論壇專家視頻會邀請到20多個國家和國際組織的50餘位知名專家學者，共同分析世界大勢、探究應對之策。會議主題為「堅持合作共贏 推進全球安全治理」，下設6個議題。

25日晚間開幕式結束後，研討會進行了第一、第二議題的研討。其中，會議第一節的議題為「大國關係與亞太安全」，芮效儉、中國香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年等8名中外專家，圍繞如何推動大國良性互動、增進戰略互信，促進亞太地區安全和國際和平穩定等問題，進行深入探討。