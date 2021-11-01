供應鏈問題導致美國經濟復甦減緩與物價上漲，面對國內越來越多抱怨，美國總統拜登今天在義大利羅馬與20國集團（G20）領袖會面後，宣布緩解全球供應鏈塞車的新措施。

白宮聲明指出，在羅馬舉行一場有關「供應鏈彈性」的高峰會，出席者有拜登、歐洲聯盟（EU）與其他14國領袖，包括印度、澳洲、韓國。

拜登今天在簡報中表示，領袖們努力「確保我們能取得所有需要的產品，從鞋子到家具，到電子器材、汽車…確保我們能抵擋未來的衝擊，無論是疫情、氣候變遷或天災」。

拜登稍早表示，在製造商、零售業與「大部分公民」受到嚴重影響的情況下，「我們不能墨守陳規」。

白宮表示，這場供應鏈高峰會目的在「加強國際對近期供應鏈混亂的合作，擬定強化與多樣化整個供應鏈生態系統的長期路線，從原物料…到運送、物流、倉儲與配送」。

供應鏈與勞工短缺問題拖累經濟復甦，導致物價上漲，讓經濟學家、政界以及美國老百姓更擔心高物價還會繼續下去。

美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）先前表示，供應鏈問題可能持續到明年。

拜登表示，領袖們在羅馬討論了許多行動，要緩解塞港問題、減少繁文縟節，並「減輕我們正在面臨的貨物堵塞問題」。

白宮表示，美國計劃的具體措施包括提供墨西哥與中美州國家新的金融援助，解決物流塞車問題，也將協助東南亞國家簡化海關流程。

白宮指出，拜登將發布行政命令，簡化影響重要軍需物資的供應鏈。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1101101