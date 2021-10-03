參山處線上實境直播推介峨眉湖畔亮點遊程，介紹峨眉鄉名產東方美人茶。（參山處提供／羅浚濱新竹傳真）

交通部觀光局參山國家風景區管理處與觀光局駐香港辦事處，日前結合竹竹苗觀光圈業者，在風光明媚的峨眉湖畔舉辦實境線上旅展，將獅頭山風景區觀光新亮點與竹竹苗觀光圈特色產品，以線上同步方式推薦給港澳旅行業者，希望疫情緩和後帶動港澳旅客到竹竹苗旅遊的新潮流。

參山處副處長曹忠猷表示，港澳地區與台灣交流密切，疫情前來訪遊客每年達175萬人次，消費力也相當可觀，占來台旅客總消費金額10％，十分適合作為觀光圈國際行銷的目標市場。

參山處7月底在香港國際旅遊展的台灣館，以線上方式與香港遊客分享觀光圈最新遊程後，這次以「Time for Taiwan 線上台灣館」的數位科技應用，介紹獅頭山風景區觀光新亮點與竹竹苗觀光圈特色產品，期吸引香港等國際觀光客來台旅遊。

竹竹苗觀光圈新竹縣召集人鄭建宏說，竹竹苗觀光圈自2020年底成立以來，已打破以往中央、地方與產業協會各自單打獨鬥的框架，透過區域觀光聯盟產官學合作，由參山處跨轄區來擔任平台，串連食宿遊購行產業，整合各遊憩亮點，這次盼能透過網路力量，讓峨眉湖等景點資訊，讓港澳旅客能第一手掌握。

這次線上旅展結合觀光局經典小鎮3.0和多元自行車路線等旅遊政策，推介峨眉湖畔雪之湖咖啡的老欉柚子觀光果園，並由百年歷史的富興老茶廠第四代接班人介紹浪漫台三線最重要的東方美人茶，邀請港澳遊客來體驗東方美人茶獨特的茶文化與美麗傳說。

直播團隊也介紹二泉湖畔民宿，以清水模工法打造低調奢華風格的住宿空間，及能眺望峨眉湖壯麗湖光山色的絕景露台，搭配融入客家特色風味的獨特佳餚，希望能獲得生活在城市建築的港澳遊客青睞。