國慶連假即將到來，基隆市政府特別推出「濱海奇基線與我同慶」抽獎活動，留言「最愛的基隆三大景點」即可獲抽獎資格，並推出5條安心輕旅行路線，希望遊客輕鬆暢遊基隆。

觀光及城市行銷處處長曾姿雯表示，國慶日將舉辦「濱海奇基線與我同慶」線上抽獎活動，10月10日至20日在基隆旅遊網FB粉專留言「自己最愛的基隆三大景點」，前10名即可獲得最速獎「濱海奇基線旅遊套票乙組」，再抽長榮桂冠酒店住宿券、基隆伴手禮、濱海奇基線旅遊套票等獎項。

「委託行街區」也在國慶連假加碼推出十月女巫集市，10月9日、10日、30日共三天，每天下午2點至8點，搶先體驗鬼靈精怪的萬聖節氣息，還有多種文創手工藝品、精緻小點。市府也推出五大條輕輕旅路線，由山、海、歷史、人文、行動方式區分，歡迎民眾探索。

【輕旅行－濱海】

基隆火車站→正濱漁港色彩屋→圖們咖啡tuman café／河豚很多→和平橋→阿根納造船廠→和平島公園→海科館→潮境公園→望海巷跨海景觀橋

【輕旅行－文藝】

基隆火車站→沙灣歷史文化園區→東岸E-square廣場→安樓咖啡ENZO Cafe→慶安宮→廟口夜市→KEELUNG地標觀景台

【輕旅行－散策】

基隆火車站→外木山情人湖濱海大道→大武崙沙灘→湖海灣→海興步道→情人湖公園

【輕旅行－暖心】

暖暖火車站→鐵路麵店→暖江橋下壺穴地形→暖暖老街→紅磚八角樓百年幫浦間→暖東峽谷→荖寮坑→大菁農場藍染

【輕旅行－蒼翠】

七堵火車站→七堵南興市場→七堵鐵道紀念公園→七堵明德山莊→泰安瀑布→姜子寮登山步道