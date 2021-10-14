新北市淡水古蹟博物館首次推出VIP輕旅團，下午走訪百年古蹟，晚上包下整個展場欣賞百萬煙火，獨家推出的行程限量免費報名，另外還有同樣享尊榮感的快閃團，今年僅此一檔，10／15（五）中午12時準時開搶。

新北市立淡水古蹟博物館將於10／17（日）、10／24（日）及10／31（日）舉辦「淡水古蹟VIP輕旅暨煙火秘境團」活動，這次VIP輕旅行程推出最經典的百年古蹟套裝路線；包括淡水紅毛城、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）、淡水街長多田榮吉故居、淡水禮拜堂、滬尾偕醫館、淡水木下靜涯舊居、淡水紅樓（達觀樓）、淡水日本警官宿舍、重建街及淡水福佑宮。最特別的是，配合2021淡水漁人碼頭煙火秀，淡古今年首次開放滬水一方藝文空間5樓，除可獨享VIP級的包場看最新展覽「四人幫藝語—春神來了怎知道」，還能以最佳角度欣賞煙火秀。本導覽活動全程免費，每場次20人，共3場。10／15（五）中午12時於淡古官方網站開放報名，額滿為止，歡迎有興趣的人把握難得一次的機會。

除了每週日的「淡水古蹟VIP輕旅暨煙火秘境團」活動外，10／16（六）、10／23（六）及10／30（六）於滬水一方藝文空間加開「淡水古蹟博物館展覽暨煙火秘境團」快閃活動；民眾只要以特製手拿牌在淡水紅毛城、滬尾礮臺、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）、淡水海關碼頭、淡水街長多田榮吉故居、淡水日本警官宿舍及得忌利士洋行等任一古蹟點拍下合照，並於Facebook或Instagram打卡，標註地點為淡水古蹟博物館，就有機會領取快閃活動入場券，3場快閃活動皆於當日活動17時在淡水海關碼頭洋樓發放，每場次限量20人，同樣享秘境欣賞煙火的貴賓禮遇。淡古館長黃麗鈴說：「淡水古蹟博物館的滬水一方藝文空間坐擁無敵山河大景，有最美展場之稱，今年配合煙火秀首度開放展場一隅並延長開放時間，讓大家有機會一次飽覽淡水日、夜景之美。」

配合新北市政府防疫措施，淡古各國定古蹟、市定古蹟、歷史建築及紀念性建築採實聯制及現場容留人數控管，入館民眾須全程戴口罩與量額溫，體溫超過37.5度者不開放進入，入口處備有酒精供民眾消毒，並建議保持防疫社交距離。