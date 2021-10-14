縣長楊文科用鐵槌敲擊製作植物染，作品分別是「新竹」、「文化」、「關西」及「南山」。（羅浚濱攝）

新竹縣關西鎮南山里的渡南古道是「樟之細路」的支線之一，文化局在南山里辦理「社區生活藝術扎根計畫」，阿公阿婆拿畫筆做畫，動手學陶藝做植物染，用藝術說在地故事，14日興奮的分享學習成果，縣長楊文科也親自用鐵槌敲擊製作植物染，希望民眾前來體驗南山里「渡南古道」之美。

楊文科等人製作的植物染，分別是「新竹」、「文化」、「關西」及「南山」，他說看到南山社區居民以渡南古道為主體，將在地人文風景、古道創作繪畫和植物染等作品，把古道路線與社區故事串聯起來，真正把生活藝術由點及線扎根，透過藝術創作串出最精采的社區故事，可以代代相傳，令人讚嘆！

縣長楊文科（中）參加南山里「社區生活藝術扎根計畫」成果展，阿公阿婆們展示社區故事的繪畫作品。（羅浚濱攝）

關西鎮南山里渡南古道沿途可見社區藝術家與居民共同完成的「故事陶柱」。（羅浚濱攝）

文化局長李安妤表示，這次參與學員多為60到80歲的長輩，一開始大多對生活藝術課程不了解並感到有點恐懼，到後來都主動參與，並且興奮分享，期待生活藝術扎根的活動，能逐 漸讓每個社區營造成一個「用藝術說自己的故事」的團隊。

文化局長李安妤（右）等人體驗南山里渡南古道。（羅浚濱攝）

李安妤並說，今年結合客委會國家級綠道「樟之細路」， 渡南古道將規畫相關小旅行活動，邀請遊客走進古道，沿途可以尋找社區藝術家與居民共同完成的「故事陶柱」，每個柱子都記載著一個社區故事，同時還可掃描QRcode方式來閱讀，了解南山里的在地故事。

在地陶藝師賴傳莊說，參加長輩們對課程都十分熱絡，每個人對創作的藝術品，能長久保存讓後代子孫見到都很高興。繪畫職人陳文斌、植物染工藝師曾秀寶、社區規劃師羅功奇及繆美琴等人對這次與居民互動作創，共同述說在地生活故事的成果都感到很滿意。