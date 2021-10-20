進入玄關映入眼簾的是溫暖的光線灑在老櫻桃木邊櫃，以及來自紐約視覺藝術公司They New York精心準備選物展示牆，彷彿是回到那既舒適又不失儀式感的家。

(圖/業者提供)

在完整詮釋了50至60年代北歐風格美學的通透空間，選擇一個舒適的座位坐下前，好好品味北歐傢俱職人的精神。

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坐在有故事的餐椅上，看著北歐黑膠播放器刻錄著音軌的溝槽，慵懶的意識緩緩起飛。

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翻開雜誌，讀著關於我們的故事，你體會到設計美學無所不在。如果剛好肚子餓了，就由台中知名餐飲Hecho做咖啡為您準備歐式餐點及特調飲料！

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jinjin studio的當日出爐甜點，正傳達著旅行感的生活概念以及日常之美，生活的另一種可能性。

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多樣性的空間是RUMspace希望提供給客人的感受，北歐家居有了全新的定義！別忘了，起身走走，欣賞我們不定期的北歐故事家具展～

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妝點RUMspace愜意氛圍的一切，都有屬於自己的年代和故事~

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抬頭看看牆上YASEN home精心準備的海報，象徵著丹麥歡樂精神-蒂沃利花園(Tivoli Garden)。座落於首都哥本哈根市中心，始於1843年，是全世界最古老的遊樂園之一，這些生 動又夢幻的海報，都是當時園內活動的正版宣傳海報！不論是遊行、劇場、音樂表演和煙火秀，至今仍持續帶來諸多歡笑與豐富想像。踏著悠然安逸的步伐，由老唱盤頌出的旋律作為嚮導，依循進入充滿Hygge氛圍的北歐空間；典雅老件襯著蘊含愜意氣息的家居品，引領我們沈浸於樓層之間的靜謐。

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空間擺放著的懷舊古董，是來自那個時代的經典美好。回味往事、享受自己專屬的慵懶時光時，一直想帶給所有品味生活的朋友們。RUM-房間之意，是恣意放鬆、是舒適自在；好好傾聽生活的音訊、寵愛自己，使慵懶美好更加發散。

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RUMspace 愜意舒適的擺設

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一年365天，冬季幾乎佔一半的丹麥，當地人最喜歡消磨時光的地方，多半是在自己家中。邀請朋友至家用餐作客，既沒有時間限制又能享受自在放鬆，配上幾口熱咖啡，如此美好的慵懶時光感搭配充滿設計巧思的北歐傢俱，完美詮釋Hygge。

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在RUMspace我們特別挑選由「傢俱設計界的教母」Nanna Ditzal所設計的Trinidad 椅，是利用椅背的光影投射出如加勒比海沙灘棕櫚葉的樹影，將熱帶海洋風情融入傢俱設計，是少 數以熱帶海洋風情為設計靈感的北歐傢俱之一。Nanna Ditzel在加勒比群島住了一段時間， 當地的殖民地式木造建築上常見被稱為 Gingerbread Style的鏤空建築裝飾，她將這個生活體驗轉化進而設計了Trinidad椅，一張可讓光影、空氣穿透並且以及能夠優雅地收納的椅子，同時也流露出她將溫暖帶給世人的用心。搭配全才夫妻Eames所操刀的方桌，Charles and Ray Eames為知名的跨領域「視覺溝通」設計師，專於生產低造價高質量的日常用品，為此不斷研發新材料和新技術的製作流程。在他們的作品裏，任何工具都可以來溝通，不論是平面設計、影像、展覽設計、建築、藝術、多媒體、家飾品等，均是他們用來傳達理念的媒介。

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在這空間有許多傢俱故事等你來發掘，北歐傢俱的設計一向帶給人溫暖感受，RUMspace依循如此舒適、自在猶如身處於「自己的房間」的愜意，持續將美好體驗帶給所有享受生活的人。

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Address：台中市南屯區公益路二段707號Tel：04-2382-1225

Open：10:00 - 18:00

品牌

• YASEN home 悅陞家居

• jinjin studio

• They New York

• Hecho 做咖啡

空間元素

• Hygge

• Vintage furniture

• Cafe & restaurant

• Bakery

• Exhibition

• Select shop