第10屆「伊林璀璨之星」日前舉行複賽，俄羅斯美女藝人安妮受邀出任「演藝組」評審，對參賽者精彩演出印象深刻。安妮卻在賽後換裝時竟遇上6.5強震，在更衣室內一絲不掛的她驚慌失色，急想要跑出去還是躲在原地。安妮說：「俄羅斯地震較少，我剛到日本時遇地震會怕，不過朋友教我如何應對後已較習慣了。」

今年受新冠疫情影響，第10屆伊林璀璨之星初賽採取線上海選，複賽則採現場評選。擔任演藝組評審的安妮表示，自己雖沒參加過選秀比賽，但有超過10年的試鏡經驗。她回想過去在日本某次廣告試鏡得在大蚌殼裡扮美人魚，原本十分緊張的她看到前一位模特兒驚艷大方的演出，意外開啟安妮自信開關，「我非常理解參賽者緊張的心情，但有自信就會讓人印象深刻。」

安妮「伊林璀璨之星」任評審，讚賞參賽者們多才多藝。（伊林娛樂提供）

安妮在台演藝圈工作已超過10年，但她面對工作從不馬虎。安妮曾聽綜藝大哥曾國城一句「演藝圈的每個工作都像試鏡」深深影響了她，於是她珍惜每次演出機會，每個通告都精心打扮、認真準備，把握任何被看見的可能。

本屆伊林璀璨之星有近萬人網路報名「模特兒組」、「花漾少男少女組」及「演藝組」，其中「演藝組」報名就佔2分之1；複賽3組共選出55位參賽者，總決賽將於12月19日在醒吾科技大學舉行。