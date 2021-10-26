時序入秋冬，許多長者在秋冬會出現「夜咳」情形， 75歲陳爺爺每到秋冬就咳嗽咳不停，經常半夜咳醒，影響睡眠品質，到台北慈濟醫院中醫部治療，醫師林亞萱評估因為天氣轉涼、氣候乾燥引起的乾咳，除了以藥物調理身體，也教導病人回家可自製有潤肺效果的「梨子潤肺湯」，一周後咳嗽症狀明顯改善。

林亞萱指出，年輕時有抽菸習慣或工作環境粉塵較多者易有慢性咳嗽，而秋天乾燥度上升，支氣管會因乾燥收縮，進而加劇症狀。以中醫角度來說，秋天的躁氣最傷肺，所以體質陰虛、氣虛、肝火旺、肝鬱氣結者除了食慾不濟、容易疲倦外，也特別容易出現呼吸道不適的咳嗽症狀；而胃食道逆流、腸胃功能欠佳者，也是咳嗽的常見族群。

75歲陳爺爺每到秋冬就咳嗽咳不停，經常半夜咳醒，影響睡眠品質，到台北慈濟醫院中醫部治療，醫師林亞萱看診。（台北慈濟醫院提供）

當病人因惱人的咳嗽來到中醫診間，醫師會先評估病人的咳嗽類型，排除肺癌等肺部疾病，以及可能造成咳嗽的藥物副作用，之後才會視病人的體質與症狀開立藥物、調理身體。

舉例而言，若病人是膿痰、風熱型感冒，醫師會開立感冒類藥物；若是腸胃欠佳造成的乾咳，則會施以健胃整腸的藥物；然而，若確定是因氣候變化造成的乾咳、夜咳時，便可透過自製的「梨子潤肺湯」養肺、潤肺。

林亞萱表示：「梨子容易取得，但性寒涼，若直接食用，一旦過量就會造成咳嗽，但烹煮後會轉為溫補的效果，但務必要連皮一起烹煮、食用，才能達到止咳潤肺之效；而加入適量的麥門冬、大棗或紅棗、白木耳、百合，養陰潤肺、益胃生津的效果更加顯著。」

梨子潤肺湯作法：帶皮梨子1顆、麥門冬5g、大棗或紅棗2至3顆、百合5g、枸杞5g、冰糖適量，可依個人甜度調整，或用蜂蜜代替、白木耳適量、水，依梨子大小增減，一碗為200cc。

作法：梨子洗淨切片不切皮，與麥門冬、百合、撥開的大棗或紅棗一起放入水中，煮滾後加入白木耳、冰糖，轉中火再煮10分入味即可食用。若希望口味濃郁或長者、牙口不好者可多煮5至10分鐘，使食材較軟爛。

林亞萱說明，晚秋開始，天氣變乾燥時，有乾咳情形者便可以自製「梨子潤肺湯」，於午餐、晚餐或運動後口乾舌燥時飲用。但這只是「食療」的保健方式，提醒民眾在飲用前，仍要確認自己有無肺部或腸胃疾病，並於日常生活中避免刺激性、辛辣食物，注意保暖，如此才能有效緩解不適症狀。

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