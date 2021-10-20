黃騰輝藝術年曆自2010年起每年都列登誠品書店熱銷排行榜，2022年曆收錄國立歷史博物館館長廖新田撰文的「宇塵微痕－黃騰輝的奇藝旅程」精彩評論，還有鄭愁予、蘇紹連、莫渝、初安民、楊風、蕭蕭、胡晴羽、林章湖等當代著名詩人為畫作寫詩，完整呈現繽紛詩境。

黃騰輝表示，他與詩人鄭愁予的特殊友誼，彼此互稱玫瑰花園裡永恆的園丁。詩人用文筆歌頌玫瑰，畫家用畫筆讚美玫瑰。他在2012年前往北京清華大學哲學研究所研讀美學，將詩與哲理置入繪畫作品，開始走向抽象繪畫。台北藝術大學博物館研究所所長廖仁義指出，這一時期抽象繪畫作品更能發揮從詩境轉變為畫境的視覺效果，黃騰輝不僅將玫瑰展現為萬千形象，而且傳達了愛的無限生機和無所不在。

黃騰輝2022藝術年曆有12張畫，12首詩，12顆星球，12個故事，12首詩，12類美感，12味心境，12趟悠遊，黃騰輝的繽紛詩境是一座沒有圍牆的玫瑰花園，他就像是聖艾修伯里書中的小王子，獨行在自己的藝術旅途，等候著我們進去分享他的夢想。即日起在誠品書店門市及誠品網路書店獨家預購，限量2000本。

鄭愁予為黃騰輝藝術年曆創作新詩

《園丁見證玫瑰是玉琢的》：

天廷玫瑰都是玉琢的

玉皇敕天工以璞玉琢玫瑰

瓣瓣含情 朵朵傲立

枝枝銳刺 意供貪慕者永記

却自然天真為人間眈美

立秋時分玉皇御駕巡狩

立了玫魂公主瀰世香氳

立了玫瑰王子襟袖芳馨

乃封玫瑰首領萬花之天后

天教绽放四季受讚

歡享人間永世童顏

玉皇創玫瑰自娛更惠庶民

鄰里管絃傳謳花園信美無涯

尋訪一位永恆的園丁罷！

最好是寂寞的诗人哪！好哇！

被鄭愁予譽為「玫瑰園裡永恆的園丁」的黃騰輝，近年作品走抽象風格。（圖／黃騰輝提供）
被鄭愁予譽為「玫瑰園裡永恆的園丁」的黃騰輝，近年作品走抽象風格。（圖／黃騰輝提供）
集合12首詩與畫作的藝術年曆是年度送禮的熱賣品。（圖／黃騰輝提供）
集合12首詩與畫作的藝術年曆是年度送禮的熱賣品。（圖／黃騰輝提供）
黃騰輝作品“再見溪山行旅圖”壓克力彩90x130 cm。（圖／黃騰輝提供）
黃騰輝作品“再見溪山行旅圖”壓克力彩90x130 cm。（圖／黃騰輝提供）
黃騰輝作品“歷史的印刻“壓克力彩100x80 cm。（圖／黃騰輝提供）
黃騰輝作品“歷史的印刻“壓克力彩100x80 cm。（圖／黃騰輝提供）

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#黃騰輝 #藝術 #年曆 #歷史博物館 #鄭愁予