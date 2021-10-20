黃騰輝藝術年曆自2010年起每年都列登誠品書店熱銷排行榜，2022年曆收錄國立歷史博物館館長廖新田撰文的「宇塵微痕－黃騰輝的奇藝旅程」精彩評論，還有鄭愁予、蘇紹連、莫渝、初安民、楊風、蕭蕭、胡晴羽、林章湖等當代著名詩人為畫作寫詩，完整呈現繽紛詩境。
黃騰輝表示，他與詩人鄭愁予的特殊友誼，彼此互稱玫瑰花園裡永恆的園丁。詩人用文筆歌頌玫瑰，畫家用畫筆讚美玫瑰。他在2012年前往北京清華大學哲學研究所研讀美學，將詩與哲理置入繪畫作品，開始走向抽象繪畫。台北藝術大學博物館研究所所長廖仁義指出，這一時期抽象繪畫作品更能發揮從詩境轉變為畫境的視覺效果，黃騰輝不僅將玫瑰展現為萬千形象，而且傳達了愛的無限生機和無所不在。
黃騰輝2022藝術年曆有12張畫，12首詩，12顆星球，12個故事，12首詩，12類美感，12味心境，12趟悠遊，黃騰輝的繽紛詩境是一座沒有圍牆的玫瑰花園，他就像是聖艾修伯里書中的小王子，獨行在自己的藝術旅途，等候著我們進去分享他的夢想。即日起在誠品書店門市及誠品網路書店獨家預購，限量2000本。
鄭愁予為黃騰輝藝術年曆創作新詩
《園丁見證玫瑰是玉琢的》：
天廷玫瑰都是玉琢的
玉皇敕天工以璞玉琢玫瑰
瓣瓣含情 朵朵傲立
枝枝銳刺 意供貪慕者永記
却自然天真為人間眈美
立秋時分玉皇御駕巡狩
立了玫魂公主瀰世香氳
立了玫瑰王子襟袖芳馨
乃封玫瑰首領萬花之天后
天教绽放四季受讚
歡享人間永世童顏
玉皇創玫瑰自娛更惠庶民
鄰里管絃傳謳花園信美無涯
尋訪一位永恆的園丁罷！
最好是寂寞的诗人哪！好哇！
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