黃騰輝藝術年曆自2010年起每年都列登誠品書店熱銷排行榜，2022年曆收錄國立歷史博物館館長廖新田撰文的「宇塵微痕－黃騰輝的奇藝旅程」精彩評論，還有鄭愁予、蘇紹連、莫渝、初安民、楊風、蕭蕭、胡晴羽、林章湖等當代著名詩人為畫作寫詩，完整呈現繽紛詩境。

黃騰輝表示，他與詩人鄭愁予的特殊友誼，彼此互稱玫瑰花園裡永恆的園丁。詩人用文筆歌頌玫瑰，畫家用畫筆讚美玫瑰。他在2012年前往北京清華大學哲學研究所研讀美學，將詩與哲理置入繪畫作品，開始走向抽象繪畫。台北藝術大學博物館研究所所長廖仁義指出，這一時期抽象繪畫作品更能發揮從詩境轉變為畫境的視覺效果，黃騰輝不僅將玫瑰展現為萬千形象，而且傳達了愛的無限生機和無所不在。

黃騰輝2022藝術年曆有12張畫，12首詩，12顆星球，12個故事，12首詩，12類美感，12味心境，12趟悠遊，黃騰輝的繽紛詩境是一座沒有圍牆的玫瑰花園，他就像是聖艾修伯里書中的小王子，獨行在自己的藝術旅途，等候著我們進去分享他的夢想。即日起在誠品書店門市及誠品網路書店獨家預購，限量2000本。

鄭愁予為黃騰輝藝術年曆創作新詩

《園丁見證玫瑰是玉琢的》：

天廷玫瑰都是玉琢的

玉皇敕天工以璞玉琢玫瑰

瓣瓣含情 朵朵傲立

枝枝銳刺 意供貪慕者永記

却自然天真為人間眈美

立秋時分玉皇御駕巡狩

立了玫魂公主瀰世香氳

立了玫瑰王子襟袖芳馨

乃封玫瑰首領萬花之天后

天教绽放四季受讚

歡享人間永世童顏

玉皇創玫瑰自娛更惠庶民

鄰里管絃傳謳花園信美無涯

尋訪一位永恆的園丁罷！

最好是寂寞的诗人哪！好哇！

被鄭愁予譽為「玫瑰園裡永恆的園丁」的黃騰輝，近年作品走抽象風格。（圖／黃騰輝提供）

集合12首詩與畫作的藝術年曆是年度送禮的熱賣品。（圖／黃騰輝提供）

黃騰輝作品“再見溪山行旅圖”壓克力彩90x130 cm。（圖／黃騰輝提供）