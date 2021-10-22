相信不少人因著疫情的影響而很久沒有出遊，就連鶯歌陶瓷博物館也因去年初的疫情突襲而休館防疫，而最近終於迎來趨緩的疫情狀況，國旅也逐漸回溫，鶯歌陶瓷博物館就在戶外陶瓷藝術園區，於本周正式開放籌備已久的「許願糖果牆」，讓民眾都能來到園區遊玩，拍下一張張的網美打卡照。

鶯歌陶瓷博物館最近配合三鶯文創整合計畫，打造出不同面貌的陶瓷藝術園區，讓藝術創新來的理念來打造多元文化共存、共融的城市。（鶯歌陶瓷博物館提供）

在疫情之中，相信每個人心中都祈盼疫情可以趕快消散，而鶯歌陶瓷博物館此次就以陶土安定的力量，特別發起許願牆計畫，由館員設計陶球、所有服務人員也投入製作各式尺寸的陶球素坯，經過數個月來不斷的的注漿、修坯、曬坯，同時更邀請到社區居民、在地學童、重新開放後的來館民眾、新北市客家居民、原住民族、新住民等多元族群，一同在陶球上刻寫願望。

最後就把2萬顆彩虹陶球安裝在陶瓷藝術園區的兩面清水模高牆上，以斜排線條浮現漸層色塊，帶來了繽紛彩虹球海，更是成為了來館民眾必到的打卡聖地，這可是集眾人之力所打造的成果，更是全台唯一擁有2萬顆彩虹陶球的限定絕美打卡新亮點「許願糖果牆」。

鶯歌陶瓷博物館以陶土安定的力量，發起許願牆計畫，打造出全台唯一擁有2萬顆彩虹陶球的限定絕美打卡新亮點「許願糖果牆」。（鶯歌陶瓷博物館提供）

而就在其後方還有一座歷經1年時間打造的「遠得要命藝術廁所」，由郭舒凡、黃偉茜、唐瑄、陳加峯、田欣以、胡宮雪娜、耿怡文、陳韋竹、Sally Walk等9位陶藝家，從在地環境元素發想，在廁所這個出奇不意的地方，創作出9組奇幻構想、玩味十足的陶藝作品，讓來館民眾就算連在廁所都能感受到滿滿的活力，也為因著疫情而悶悶的心情帶來一點幽默的笑容。

新北市文化局局長龔雅雯就表示，「三鶯文創整合計畫」期待翻轉三鶯城市新風貌，推動新北市「紅色陶寶」重要藝文廊帶。「此次配合三鶯文創整合計畫，打造出不同面貌的陶瓷藝術園區也是重要的一環，同時也希望在後疫情時代，藉由滿滿的藝術能量，豐富民眾的日常生活。」，像「許願糖果牆」就融合了多元族群共同參與藝術創作，「遠得要命藝術廁所」則是落實持續透過藝術創新來營造多元文化共存、共融的城市。

鶯歌陶瓷博物館邀請社區居民、在地學童、重新開放後的來館民眾、新北市客家居民、原住民族、新住民等多元族群一齊參與，在陶球上刻寫願望。（鶯歌陶瓷博物館提供）

鶯歌陶瓷博物館歷經1年的時間打造出「遠得要命藝術廁所」，內頭猶如充滿了驚喜和逗趣感的小型美術館，在廁所也能輕鬆漫遊藝術世界。（鶯歌陶瓷博物館提供）

鶯歌陶瓷博物館中的201展廳更新過後，變得更活潑明亮，同時增加了互動多媒體設施，讓觀眾以不同方式接觸臺灣陶瓷歷史。（鶯歌陶瓷博物館提供）