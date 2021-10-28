高市「雄爭舞鬥」街舞大賽本周六將登場，國民黨高市議員陳若翠認為，城中城死者屍骨未寒，「難道不能晚點辦嗎？」但事件不斷發酵，引發網路正反兩派論戰。昨高市23個學生社團發起連署呼籲續辦，今（28）日民進黨高市議員高閔琳反嗆，停止消費城中城、政治操作。無黨籍高市議員黃捷也直說，不該犧牲學生表演舞台。

這場「2021雄爭舞鬥」街舞大賽，由高雄市政府青年局主辦，為今年全國最大街舞競賽，原訂6月19日要在鳳山體育館舉行，但因疫情延期到10月30日並改在中央公園登場，未料如今又因城中城事件，讓活動再添變數。

陳若翠強調，有心人操作成她要停辦活動，但本人從頭到尾沒講過「停辦」這2個字，只是不該選在這個節骨眼辦任何活動，必須將心比心考量「城中城事件」死傷者及家屬心情。至於相關line亂貼圖轉載，或毀壞不實的指控予以保留追訴。

身為街舞賽主持人的藝人嘻小瓜也提到，每個人都有不同的立場跟聲音我很贊成，但有太多次因為政治因素牽扯到藝術活動，這點讓我不是非常認同，如果活動如期舉行會在開場時，帶領大家為災難中逝去的死者們默哀並禱告。

高閔琳疾呼，國民黨應尊重青年朋友與學生參賽者心聲，停止沒完沒了的牽拖炒作，事件過後應積極讓傷者和亡者家屬回覆平靜生活，而非一再炒作、傷口灑鹽。

黃捷則說，這些熱舞社團的學生練習這麼久，延宕近半年終於得以復辦，國民黨議員卻拿學生開刀，不要一再消費災難，只會讓年輕人看不起。學生是無辜的，請放過社團學生，還給他們期待已久的舞台！

高市23個學生街舞社團昨發起連署指出，希望活動續辦，城中城的事件，我們也很哀傷，但這場比賽我們也期待很久，我們不懂政治，不要讓我們這群熱愛街舞的人，因為大人們的政治因素，被迫犧牲期待已久的舞台！

距離活動僅剩2天，到底辦不辦得成，主辦單位高市青年局低調回應，「審慎評估中」。