PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

高雄市城中城大火奪走46條人命、43人受傷，除高市府消防局長李清秀、工務局長蘇志勳請辭下台外，消防局1日晚間公布行政調查缺失及懲處名單，包括專委、大隊長、科長、組長、分隊長及相關承辦人員等9人，予以記大過1次至記過1次的懲處，身為主管者則調離非主管職，為高市消防局歷年來因行政疏失最嚴重處分。此結果卻引來大批網友不滿，痛批「最該下台的那個人呢？」

高市消防局1日晚間發布新聞稿指出，由於高市府行政調查報告顯示，消防局人員在事前行政作為上，未能積極任事。消防局今天上午召開考績委員會，追究涉未積極執行人員的行政責任。消防局公布懲處名單共9人，包含專門委員、大隊長、科長、組長、分隊長及相關承辦人員等，予以記大過1次至記過1次的懲處，若為主管人員則調離為非主管職。

消防局表示，對於城中城火災事件將深切檢討，對於相關人員未能積極任事之行政缺失予以懲處。未來並將針對危險老舊建物大樓公共安全，從法制、宣導、搶救演練及消防檢查等面向，立即著手策進，確保市民生命財產安全。

此名單引發大批網友不滿，紛紛湧入PTT論壇和臉書相關新聞連結留言：「最該下台的那個人呢？」「奇怪！市長都沒事是不是？」「民進黨會要求總統跟市長下台啊，不過僅限國民黨的啦，哈哈」、「那些人是投國民黨的，暖男不需要負責」、「民進黨現在不就一皮無難事，死豬不怕滾水燙，選舉賣賣芒果乾，選票通通回來，他何必怕你民意？」「塔綠班的思維就是出事就辦募款來解決」。