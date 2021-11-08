金融市場是否出現新鯰魚？金管會主委黃天牧8日在立法院財委會承諾，年底前會決定是否開放設立純網路保險公司，目前國外有純網路保險公司的案例，金管會正討論若要開放純網保，應有哪些模式、資本額、開放家數及商品都會一併拍板。

金管會預計年底前確定可能開放的純網路保險公司法規架構，應會要求有金融業股東；資本額是否要求20億元，則要看險種，初步看來壽險資本額應會要求較嚴格；同時儲蓄險及保額較高的險種，初期可能不會馬上開放，或要求更嚴格的門檻，更重要的是必須先確定有人想投資設立純網路保險公司。

立委鍾佳濱指出，金管會在2018年4月公布純網路銀行可行性研究報告，拍板開放政策，6月舉行公聽會，8月就預告法規，11月受理申請，到2019年7月底公布許可設立名單，所以詢問金管會開放純網路保險公司的時程表。

黃天牧一向積極推動普惠金融，對於開放保險數位化或純網路保險公司，首重讓更多需要保險的民眾，可以用更方便、更便宜的方式獲得相要的保險，他表示，目前金管會正在研究是否要開放純網保，且重要的是有沒有人有興趣投資設立，且有沒有足夠的數據去設計保單及保費。

目前保險公司都已發展網路投保，且在2021年5月本土疫情爆發，保險局也已放寬親晤親簽的相關規定，香港亦有開放純網路保險公司，金管會將在年底決定是否也將開放純網路保險公司。