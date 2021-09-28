嘉義市大業國中師長收到學生賀卡，開心過教師節。（大業國中提供）

嘉義市大業國中學生寫賀卡，表達對老師的敬謝。（大業國中提供）

嘉義市大業國中學生用中文及韓文、日文寫賀師卡。（大業國中提供）

嘉義市政府28日在嘉義公園孔廟，舉行2021年紀念大成至聖先師2571周年誕辰釋奠典禮，市長黃敏惠偕副市長陳淑慧於祭孔大典後分送智慧糕、智慧筆；大業國中學生用13種語言錄製影片祝賀教師節快樂，搭配比愛心、逗趣的動作，讓師長過節很有感。

大業國中黃燕麗老師指導302班學生錄製賀節影片，學生跟家人學說東南亞語言、或向韓國網紅學韓語、上網自學，說台語、華語、英語、越南語、印尼語、丹麥語、泰語、韓語、日語、馬來西亞語、俄語、阿拉伯語、法語，說出「教師節快樂!老師，我愛您」，有的學生還角色扮演，或表演逗趣動作，活潑生動。

大業國中校長陳明君說，大業國中推廣創新課程，將實驗教育精神融入學生學習活動中，黃燕麗老師在課程中引導孩子自學異國語言，並舉辦「盡情獅吼說愛您」活動，以分貝機實測音量，最高分貝114.2的302班獲得家長會提供的獎品。

蕭姓學生說，從未學過俄語，自己上網找翻譯軟體，一個音一個慢慢學習，發現學習語言其實沒想像中的難。

嘉義市各界祭孔儀式由市長黃敏惠擔任正獻官，副市長陳淑慧、孔子第75代嫡傳子孫孔祥寶擔任分獻官，警察局長黃建榮擔任糾儀官，各機關學校代表、地方仕紳等擔任陪祭官，儀式莊嚴隆重。

市長黃敏惠表示，教師節是尊師重道的節日，感謝老師們的努力與用心，感謝慈善佛院重新粉刷牆面、重修孔子神位及孔廟的空間，今年因應防疫，簡精祭孔人數，但典儀照樣莊嚴隆重，傳達尊師重道的精神沒有改變。

本次祀禮供品以大羹等古式祭品，並以麵製牛、羊、豬等祭拜，為防疫取消佾舞，典禮結束後，黃敏惠市長偕副市長陳淑慧分送智慧糕及智慧筆，供民眾領取，祝願智慧增長、學業進步。