嘉義市2000元消費金發放對象為2021年8月24日（含）前設籍的嘉義市民。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市2000元消費金發放時程表。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市2000元消費金的相關規定。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市2000元消費金發放時程表和領取規定。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

配合振興五倍券，嘉義市將普發2000元消費金，今嘉義市長黃敏惠表示，市府計畫在30、31日兩天，廣設119個消費金發放所，讓民眾直接來領消費金，另11月每周五、周六，民眾也可以到戶籍地所屬聯合里辦公處領取，另針對無法親領民眾，10月中下旬會提供轉帳申請。

嘉義市2000元消費金發放對象為2021年8月24日（含）前設籍的嘉義市民，另8月24日(含)前出生的小BABY，只要11月27日前完成戶籍登記都能領。

黃敏惠今前往港坪運動公園關心70歲以上長者接種莫德納疫苗第二劑時，特別談到嘉市將於30、31日普發消費金2000元，表示23日起里鄰長、里幹事就會發放通知單及委託書，請市民依照通知單的時間、地點，於30、31日兩天前往發放所領取，強調分流是為了便民，同時做好防疫。

黃敏惠說，如30、31日兩天無法領取，11月分的每周五及周六上午點9點到中午12點，下午2點到5點，可至戶籍地所屬聯合里辦公處領取消費金，若真的無法現場親領，也可以利用轉帳匯款。

黃敏惠說，市府10月中下旬會提供轉帳申請表於市府官網、東西區公所官網、東西區戶政官網，需要轉帳的市民可下載填寫，再依照市府說明時間提供資料，辦理未來消費金轉帳作業，預計12月20日後，2000元消費金就會撥款入帳。

黃敏惠強調，發放消費金工程非常浩大，感謝市府同仁與里長里幹事，更感謝市民朋友的配合，請市民朋友放心，只要依照步驟、提供完整資料，一定能領到，但如果逾期未領取或申請轉帳者，視同放棄，將不再發給。