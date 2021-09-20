1架美國海軍T-45C蒼鷹式(Goshawk)教練機在德州沃思湖聯合後備基地(Joint Reserve Base Fort Worth)東北方約兩英里處墜毀，2名飛行員1死1傷。另外飛機墜落在居民社區，有3座民宅受損，沒有造成居民受傷。
防衛世界(Defense World)報導，教練機在墜毀前，飛行員都有緊急彈，不過高度很低，飛行員在落地後都有受傷，其中一人在降落時纏在帶電的電線上，緊急以直升機送到帕克蘭醫院(Parkland Hospital)，但觸電的傷勢過重而不治。另一名飛行員被帶到德州沃斯堡哈里斯衛理公會醫院(Texas Health Harris Methodist Hospital Fort Worth)。
當地警長說，事故發生在週日上午 11 點，警察局接到噴射機墜毀在社區的通報，警方隨後報往現場，發現飛機墜毀在民宅後院，幸好沒有落在房屋裡，不然情況可能會更糟。
美國海軍航空訓練中心表示，這架T-45C隷屬德州金斯維爾海軍航空站(Naval Air Station Kingsville)，他們進行例行的飛行訓練，可能遭遇突發故障而墜毀，真正原因還需調查。
軍方提醒，如果當地民眾看到飛機碎片，請不要撿拾與收集，應該通報聯邦官員前來記錄，碎片的遺落地點也是判斷飛機事故原因的線索。
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