在廣州珠海舉行的「2020中國(大陸)國際航空航天博覽會」在延期一年後，即將在9月28日至10月3日舉行，雖然現在還沒有開幕，但已經有一些精彩的新展品亮相。除了殲-16D電子作戰機與干擾艙的公開以外，傳聞多年的「彩虹6」(CH-6)大型無人機也正式公開，終終看到它採用兩具噴射引擎、大體積、長航程的多用途無人機。

戰區(The Drive：Warzone)報導，「彩虹6」被認為是一種高空、長航時（HALE）無人機系統，它很適合高空情報收集，包括影像偵照與電子情搜。「彩虹6」旁還有許多武器，因此它顯然也被設計加掛彈藥可執行打擊任務。

與先前發布的概念圖相比，正式公開的「彩虹6」顯然與概念圖有大幅度的更動，尾部配置與早期的設計就大不相同，原本它的尾翼與「彩虹5」相似是V型尾翼，但現在改成高T型尾翼，兩具噴射引擎安裝尾部兩側。中置的長機翼也有點後掠，適應更高的飛行速度。它的機身邊緣有個脊線，截面成為橢圓形。

Another set of photos of the 🇨🇳 reconnaissance & strike CASC Rainbow CH-6 (Cai Hong) UAV in Zhuhai 2021 with different ammunitions pic.twitter.com/EokHXg04vQ — Jesus Roman (@jesusfroman) September 24 2021

#Zhuhai2021 A part le #drone CH-6 les missiles mis en container qui se trouvent à l'arrière plan sont tout aussi intéressants.



Possible que ce soit le missile Sol-Sol WS-600L déjà présent au dernier salon en 2018. pic.twitter.com/FJsLeHggXJ — East Pendulum (@HenriKenhmann) September 24 2021

據大陸軍事網站報導，「彩虹6」無人機的參數：最大起飛重量7.8噸，最大載重量300公斤（偵察型）或2噸(偵察攻擊型)；燃料容量3.42噸（偵察型）或1.72噸（偵察攻擊型）。全長15公尺，翼展20.5公尺，高度5公尺，最大平飛速度800公里/小時，巡航速度500~700公里/小時，巡航高度1萬公尺，飛行上限1.2萬公尺，最大續航時間20小時（偵察型）或8小時（偵察攻擊型），最大航程12000公里（偵察型）或4500公里（偵察攻擊型），最大爬升率20公尺/秒，觀測半徑300公里。