穿著草綠服的老兵志工協助宣傳年度主題活動「金門老兵召集令」，十分吸睛。（金門縣府觀光處提供）

網紅耶比與現場民眾熱烈互動，人氣沸騰！（金門縣府觀光處提供）

業者推出優惠方案，現場詢問度爆表。（金門縣府觀光處提供）

打卡就送好禮，搶攻年輕人市場。（金門縣府觀光處提供）

高粱掃帚DIY，吸引遊客參加體驗。（金門縣府觀光處提供）

金門老兵專屬紀念品打卡活動，十分受到歡迎。（金門縣府觀光處提供）

打卡送好禮，吸引民眾扶老攜幼參加。（金門縣府觀光處提供）

金門跨海參加「台北國際夏季旅展」，瞄準疫後首波觀光客源，搶攻離島秋冬旅遊大商機，特別安排穿草綠服的老兵志工協助宣傳年度主題活動「金門老兵召集令」，洋溢戰地懷舊風情的攤位吸引蜂擁人潮，現場熱鬧滾滾。

「台北國際夏季旅展」自10／1至10／4日在台北世貿1館舉辦，金門觀光處安排每日2場高粱掃帚DIY、消費滿額禮抽獎活動、打卡送好禮以及金門老兵專屬紀念性打卡神秘小禮物等豐富多樣的活動項目。

今天，金門館還提供1張台金線來回機票和4張藍色公路船票4張，機票幸運得主台北林先生十分開心，預約帶著另一半到金門玩，在遠離塵囂的海島享受兩人的美好時光。

金門縣旅行商業同業公會為增加買氣，也特別推出「金門海洋藝術季-金色寧境」自由行3天2夜「機＋酒」每人6499元起旅展價(2人同行平日價），非常超值，詳情可洽詢旅展PAK專線082-372121。

金門的旅行社則推出各式超值遊程及旅展價，有華府旅行社「金門自由選」、淘寶旅行社「淘氣寶貝遊金門」、鄉村旅行社「轉動金門-烈嶼新魅力 跳島3日遊」、金航旅行社「瘋金門鬥陣走」。

金門特產名店包括一來順貢糖、馬家麵線、浯記一條根、喬安牧場及全國唯一「官窯」陶瓷廠，還有亨式暢遊的「DIY體驗活動」、金廈海運的「海上巡航」、烈嶼鄉公所的「烈嶼芋頭季」、金門縣畜試所的「金門酒糟牛肉」、金湖飯店及昇恆昌金湖廣場也跨海參展，產品種類琳瑯滿目。