（國防部提供）

國防部晚間表示，今天共計25架共機擾台。這是國防部公開共機動態以來第二多的紀錄。

國防部表示，中共解放軍殲-16機18架次、蘇愷-30機4架次、轟-6機2架次、運-8反潛機1架次進入我西南防空識別區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。

根據公開資料，今年6月15日有28架共機擾台，是國防部公布統計以來最多架共機的紀錄，次多則是4月12日有25架。

上月在大陸珠海開幕的中國國際航空航太博覽會（珠海航展）上，首次展出中國第一架自主開發的電子戰機殲-16，它運用干擾器擾亂敵方防空系統，並以反輻射導彈摧毀地面雷達設施，將進一步提高空軍電子進攻能力。外媒引述軍事專家分析稱，殲-16D已投入實戰化訓練，近期已開始參與對台灣西南空域的侵擾行動，未來亦將是對台作戰的要角，幾乎肯定會成為共軍對台灣重大軍事行動的重要手段。而鑒於殲-16D有能力壓制陸基和海基防空系統以及幹擾雷達系統，應該對其是否被納入此類任務的可能性進行監測。