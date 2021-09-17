《魂斷威尼斯》將在經典重現單元登場。（金馬執委會提供）

2021金馬影展今揭曉第二波大師雲集片單，包括山田洋次、維斯康提、羅塞里尼、 馬可貝洛奇歐、法蘭西斯柯波拉、珍柏金。即使疫情改變了人們看電影的方式，電影的形式也不斷在演化，但電影院仍是難以取代的夢想之地，透過多部「關於電影的電影」，金馬影展要帶領真正的影迷一起進入夢想的最深處。

高齡90依然創作不懈的日本大師山田洋次的《電影之神》，集結傳奇女星宮本信子、歌手澤田研二、影帝菅田將暉和人氣女星永野芽郁，帶領觀眾追憶日本電影的黃金歲月，溫馨感人。日本動畫導演平尾隆之的《酷愛電影的龐波小姐》，反而充滿超越極限的B級趣味，形成有趣對照。印度導演潘納林的《膠卷光影夢》，透過村落男孩對電影的愛，感人直追《新天堂樂園》。

這次再曝光兩部坎城新片也都以電影為主題。曾以《一千零一夜》三部曲震撼影壇的葡萄牙名導米格爾戈麥斯的《月八拍片日記》，以倒敘手法妙揭戲裡戲外，展現嶄新的模樣。曾以鉅作《電影的故事》漫談百年影史的馬克庫辛思，再以《電影的故事：新世代》，探討過往十年影壇動盪與影像革命，是教科書級的備忘錄。

還有三部紀錄片揭開大師的家族故事，《羅塞里尼家族絮語》由這個等同於義大利新寫實主義的顯赫姓氏和羅塞里尼三段婚姻的結晶，以親密的現身說法取代影壇八卦。坎城影后夏綠蒂甘斯柏首部執導作品《夏綠蒂與珍柏金：私密之詩》，則將鏡頭瞄準她的母親傳奇女星珍柏金。

坎城影展終身成就獎得主馬可貝洛奇歐在新作《馬可貝洛奇歐：逝者如思》，追憶雙胞胎哥哥50年前的自縊真相，坎城首映時，結局幾乎讓全場觀眾淚崩。金馬影展也特別選映馬可貝洛奇歐一鳴驚人的經典《口袋裡的拳頭》4K數位修復版本，一見大師的創作起源，若和《馬可貝洛奇歐：逝者如思》對照欣賞，更加動人。

影迷必看的經典重現單元，本屆也選入電影大師維斯康提榮獲坎城25週年紀念大獎的《魂斷威尼斯》，讓新舊影迷一睹英國傳奇同志演員狄鮑嘉的精湛演技，與「世界第一美少年」瑞典男孩伯恩安德森的絕美容顏。美國大導法蘭西斯柯波拉的《小教父》，不僅能看到湯姆克魯斯、麥特狄倫、黛安蓮恩等人的青春模樣，放映的修復版經導演重新剪輯，更較原版多出20分鐘，不容錯過。

2021金馬影展將於11月11日至28日展開，10月30日開始售票。更多影展消息將在官方網站、臉書粉絲頁與IG陸續公佈。