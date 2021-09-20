丁寧在《神的母親》沈迷於宗教。（高雄電影節提供）

《講話沒有在聽》金士傑（左起）、楊貴媚、張詩盈、梁舒涵、竺定誼。（高雄電影節提供）

2021高雄電影節今公布每年秒殺完售的人氣「高雄拍」精采片單，9部世界首映短片囊括親情、政治、實驗等多元題材。陸弈靜、黃迪揚在《看海》中飾演弱勢母子檔；《講話沒有在聽》集結金士傑、楊貴媚、張詩盈等演技派同台飆戲；丁寧在《神的母親》中扮演沈迷宗教的媽媽，強大氣場讓人一眼難忘；曾參與Netflix實境秀《雙層公寓》的松㟢翔平（前譯松崎翔平）在《凪》中也有精彩演出，「高雄拍」豪華卡司預計也將掀起一波搶購熱潮。

導演林柏瑜以電影短片《少年阿堯》入圍國際各大影展，擅長刻畫社會寫實人物的他，新作《看海》由陸弈靜、黃迪揚主演，陸弈靜以沈著演技詮釋媽媽照顧智能不足兒子的心疼與無奈，沈重的長照壓力就像在海中一般，讓人載浮載沉，深刻描繪長照議題的心酸與無奈。陸弈靜片中因劇情需要，克服怕水恐懼背著黃迪揚下海拍攝，2人在海中不斷向前走，面對海浪一波波湧來，即便有救生員在旁待命，拍完後依舊餘悸猶存，陸弈靜更打趣喊：「我們真的是搏命演出，往死裡去，前面都沒人真的很恐怖。」丁寧在廖哲毅執導的《神的母親》中扮演沈迷宗教的媽媽，面對兒子自稱是神的顯示者，企圖用信仰來矯正兒子，精湛詮釋出一位母親心中的黑暗面與脆弱，丁寧為戲拼盡全力，為戲生吃蓮花吃到嘴巴麻痹，凌晨還要在冰冷海水中拍崩潰大哭戲碼，苦笑喊：「真的沒有一場戲是好拍的。」

導演李念修過去拍攝《河北臺北》紀錄父親15年來的點滴，擅長刻畫親情互動的她，劇情新片《講話沒有在聽》同樣來自於父親驟逝前最常說的一句話。金士傑片中飾演離世父親的靈魂，在旁看著妻兒辦理後事，但不論生前還是死後，他講的話都沒人聽，楊貴媚則在老公離開人世後，才敢揭開深藏心中的秘密，完成老公生前心願，面對角色的無奈，讓楊貴媚受訪時回憶，也忍不住淚灑現場。片中除了金士傑、楊貴媚兩大資深演技派同台飆戲，還集結張詩盈、張再興、竺定誼、梁舒涵、班鐵翔等豐富卡司，是部充滿黑色幽默，讓人又笑又淚的親情作品。

《赤島》由影集《天橋上的魔術師》編劇之一吳季恩執導，全片靈感來自於香港近年現況，林志儒片中帶孫子探望入監服刑的政治犯兒子，卻遇上政治壓迫，隱喻赤化下的島嶼。李尚喬執導的劇情短片《三月的南國之南》回到1947年雄中自衛隊的故事，片中陸弈靜向孫女講述童年時期姊姊與戀慕對象捲入動亂之中的苦澀往事，純粹情感遇上大環境的變動，顯得渺小又無奈。鄭立明導演的《菲林之馬》到高雄當地知名的昌樂戲院等取景，透過訪問歌仔戲電影《薛平貴與王寶釧》演員吳碧玉，以及編舞家周書毅的舞蹈，回顧戲院當年繁華榮景。

《凪》由香港導演祝紫嫣自編自導自演，片中她與日本男星松㟢翔平共譜戀曲，同樣失意的2人，寄望愛情能讓自己逃進風平浪靜的避風港，以愛情中的分離隱喻港人之於香港的現況，讓人看了感受深切。祝紫嫣拍攝時也是困難重重，來台拍攝遇上疫情三級警戒解散劇組，臨時找不到女主角，最後親自下海演出，才順利完成拍攝。台日跨國合製的驚悚短片《喰之女》集結日本女導演中西舞、陳雪甄、韓寧及劉黛瑩，共同演繹假面閨蜜情，一場養顏美容的蛇宴，隱藏了各自的妒忌之心。透過女性視角及「蛇」的意像，演繹女性對外貌的迷戀與瘋狂，精緻場景展現驚悚的視覺美學。陳君典執導的《通往世界的起點》以大膽的影像實驗風格拍攝，藉由切掉陽具鑽進女性子宮來找尋生命的起點，超尺度的限制級畫面僅限實體放映。

2021高雄電影節於10月15日到31日舉行，10月2日中午12點線上、實體同步開賣。為服務全台影迷，雄影今年除部分作品實體放映，也和國際線上平台shift72、 INVR合作打造線上影展以及沈浸式展演「XR無限幻境」主題單元，在家只要「一鍵登入」，就可在線上收看高雄電影節精彩作品。