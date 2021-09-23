《月老》為九把刀執導的第3部劇情長片。（羅永銘攝）

第23屆台北電影節23日起展開，由柯震東、王淨及宋芸樺主演，九把刀執導、「麻吉大哥」黃立成監製的奇幻愛情片《月老》為影展揭開序幕。九把刀因《那些年，我們一起追的女孩》與柯震東結緣至今10年，中間2人歷經人生的高潮低谷，九把刀不諱言表示：「我覺得他（柯震東）是看過地獄的人，我們都看過，所以拍關於陰間的故事，一拍即合！」

九把刀接著搞笑說：「我的劇本有很重要的特色，男主角都屬於九九乘法表的背不起來的感覺。我認識柯震東那麼久，剛認識的時候就開玩笑問他會不會背，他說會背到7，我說『真的假的啦！』，心中就覺得這麼誠實的演員，很可愛啊，不知道10年過去他會不會背到8。」語畢後他更現場考柯震東8乘以7等於多少的乘法，結果柯一時語塞答不出來，惹得現場大笑。

《月老》為九把刀執導的第3部劇情長片，今也是他的岳母驟逝後首度露面，他坦言：「岳母的過世我們都很痛苦，當時在家有放《月老》的初剪給她看，她看到中間就一直哭，不過後段特效沒做完，我就中斷放映了，讓她停在很錯愕的情緒，沒給她看到全片，算是很大的遺憾。」

九把刀也透露當初創作電影時，歷經愛犬離世和女兒誕生，讓他對生命有了新的體悟和衝擊，他形容，《月老》是關於生死輪迴的電影，「我是一個非常害怕沒有來生的人，害怕變成一團虛無的感覺。在寫這個故事的時候，我就滿希望死後的世界是電影呈現的那樣，也希望岳母能夠用靈魂的狀態看完《月老》。」