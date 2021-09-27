【愛傳媒黃珊珊專欄】社會住宅多元模式，由5位8年級生打造的80戶公共住宅，創造老屋新生命！

9月25日下午到文山區拜訪玖樓團隊，台北市財政局透過資產活化的方式，與包租代管團隊第一個公地民營合作案例，用兩年時間把幾乎廢棄的眷舍打造成為80戶公共住宅，實現多元公共住宅模式。

台北市是一個國際級的都會，雖然讓年輕人可以在此築夢、追夢，但所帶來的外部成本就是房價的高不可攀，因此柯文哲市長在2014年上任就極力推動居住正義專案，至今蓋了1萬多戶公共住宅，同時也推動租金補貼、包租代管等政策，希望能透過多元的手段提供在台北市打拼的人可負擔的住宅（affordable housing），而且是政府也可負擔的永續經營方向。

雖然「台北居，大不易｣，台北市政府面對土地的稀缺，公地民營的共享住宅方案為台北市多元的公共住宅模式提供另一種實踐的可能。

玖樓團隊投標財政局的老屋新生計劃，公私攜手合作，把舊的眷舍打造成安居住，公設共享的共同生活空間，藉著賦予老屋新住，創造新的價值，讓公共住宅形塑成一個更符合當代的生活劇本，在社區實現共享經濟，創造人與人更有連結、人與環境更永續的生活方式。

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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