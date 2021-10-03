藍天燦爛，綠樹悠然，楊英風白色雕塑「水袖」前的蔣公銅像已悄然逝去，不起纖塵。事實上，當歷史教材以「中華民國統治體制的移入」取代「台灣光復」4個字，又只以「二二八事件與白色恐怖」兩件事來概括體制移入後的統治成果，請問，光復國小有什麼理由留下這個象徵罪惡的圖騰？

雖然，曾經親身走過台灣光復至今這段歲月的人們，都還記得物資由匱乏而豐裕的過程、高速公路通車時的全民自信、薪水節節高升的年年驚喜，知道真相並非如此粗略而充滿惡意。但是，什麼是真相呢？法國哲學家傅柯說，權力不只是物質上或軍事上的威力，它更是一種貫穿整個社會的「能量流」，它可以掌控知識，掌控話語權，它會告訴你，你是什麼？為何如此？台灣的掌權者正把這套學說耍弄到極致，正在創造他們需要的「真相」。

所以，當吳淡如問國一的女生及其同學：民國之前是什麼朝代？學生答：日據時代。日據時代前是什麼朝代？學生答：荷蘭時代。那麼荷蘭時代之前呢，學生答：猿人時代。聽者真的無須驚訝，這正是掌權者創造出來的「台灣史」。

108課綱，國中歷史只用1個單元「從古典到傳統時代」，就介紹完從商周到隋唐宋元三千年國家與社會的重要變遷，民族與文化的互動。只用1個單元「從傳統到現代」，就介紹完明、清時期東亞世界的變動，晚清時期的東西方接觸與衝突。高中歷史則在如此薄弱的基礎上，進行以東亞地區為範圍的主題式課程。如「戶籍、土地或賦役與國家統治的關係」「從漢、晉到宋、元時期東亞人群移動的特色與影響」等，並進行專題思辨評析。這種歷史課程使中國史概念虛無化，而在虛無的中國史廢墟上，正好建構「新台灣史」。也許這就是強行推動108課綱的核心目標吧？

所以，當聯發科董事長蔡明介呼籲，108課綱對於未來有志朝數理及工科等領域發展的學子而言，高中的基礎數理教育學習時數不夠、課程深度不足，將導致未來科技人才素質降低，影響國家競爭力時，政府置若罔聞。所以，當家長對108課綱的學習歷程檔案公平性多所質疑，偏又頻頻發生人為疏失，未異地備份等低級錯誤，使大量高中職學生檔案資料遺失。教育部卻能老神在在，毫無愧悔，政府也毫無究責之意。因為，當大戰略成功在望時，戰術小疏漏又何須在意！

但，掌權者能建構「新台灣史」，卻無法建構「新台灣地理」。台灣與大陸就是只隔著均寬180公里的海峽，與美國卻隔著10930公里的太平洋。掌權者也無法建構「新台灣人基因」，台灣漢人中就是有89.4%來自中國南方漢人。掌權者更無法阻止中國的崛起與意志！權力創造的「能量流」如果不是真相，終將隨權力而流逝，但卻席捲走了一代人的認知、價值觀、知識與能力。面對掌權者的短視與荒謬，誰來守護台灣青年的競爭力、和平及未來？

（作者為中華語文教育促進協會秘書長）