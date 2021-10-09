政治人物總是喜歡用些聳動的標題，敘述大陸軍機「侵擾」我西南空域，然而仔細觀察，新聞發布的位置，地點是位在台灣本島西南方，距離高雄約180海浬 (約330公里)，也是台灣防空識別區的西南角，屬於國際開放空域。大陸明顯有節制的在釋放信號，任務架次數量、作業時間及航跡，則可顯示信號的強度。如果其增加空中及水面兵力的組合，或演訓區域持續向東北移動，接近本島及澎湖，那就表示問題將會日趨嚴重。

跳出軍事行動專業領域，從現實面來看，近10年來，大陸整體軍事能量急遽上升，從近海走向遠海，已是不爭的事實，且無法阻擋。所以針對大陸西南空域的飛航，我們採取攔截、跟蹤及驅離廣播的戰術動作，將無法改變及取消其飛行及演訓活動。從大陸的角度，我們相對緊急起飛因應，就消耗及阻斷我海、空軍正常演訓及任務。而每日新聞發布其出動架次及機種型號，更是能助其廣為宣傳戰力，達到威懾效果。所以如果我們不派兵力直接攔截，採取遠距雷達監視，不近距離接觸，同時暫停新聞發布，其台灣西南海域之空中派遣任務，將難以達到預期的威懾效果。

軍事行動是政策的延續，大陸的空中演訓兵力架次連續數日突然劇增，這是以軍事行動向美國及台灣釋出明顯的政治信號：「有能力於全天候狀況下，出動多架次空中兵力，於台海週邊附近海域，展示反台獨的決心」。外交部長接受外媒訪問，表明受到軍事威脅要作戰到底；總統也於《外交事務》雙月刊上，發文強調民主價值。我們期望能獲得國際間的支持，能對大陸的威懾行動有所認知。運用媒體引起國際社會的注意，當然是我們的工具之一，可是國際社會及各國民意機構，口頭聲援者眾，能有實質助益者寡。外國媒體已經關注到情勢的發展，也期望兩岸避免過多的政治操作。國際政治始終是以實力及利益為基礎，我們必須面對。

因應逐步提升的恫嚇壓力，不禁質疑蔡政府的國家安全戰略要如何調整？甚至能否建立及公布一清晰、透明的國家安全戰略？讓各行政部門在這指導下，建立應變能量，同時讓公眾知道政府正在如何化解危機。

總統發文，呼籲島內大家要團結一致，但是政府從未與各黨派協商，如何共體時艱，建立團結一致方向，並提出解決之道。外交部門向國外媒體宣示軍事作戰準備，其他部門卻沒聽到任何風聲，有啟動民防的戰爭準備。主管兩岸的陸委會，更沒有管道與對岸溝通，沒有接觸是不可能降低衝突風險的。國防部門站在第一線執行任務的海、空軍人員，其與對岸機艦的通信機制及使用語言，要經過特別訓練，不能每位飛行員都用標準的廣播詞，既沒有彈性，更沒有通信溝通的功效。當然雙方的軍事互信機制及熱線更談不上。各部會事務性的作業需要有國家安全戰略的指導連接。

台灣的戰略空間狹小，資源有限，所以國家安全戰略不好完全說明，但是指導與方針不能空白。沒有政策，欠缺戰略，各行政部門失去協調機制與方向，各黨派也對問題的認知，更加分歧。（作者為國際應急管理協會台灣代表）