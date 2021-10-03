【愛傳媒黃珊珊專欄】每個毛小孩都值得用心疼愛，領養不棄養！

你知道台北市總共有多少家犬貓嗎？答案是26萬4727隻，如果以設籍人口數估計，平均每10位台北市的市民，可能就有1個人飼養寵物，可見毛孩們已經成為現代人家中的一份子。

台北市一直以成為「友善動物城市」為目標，希望在動物的食、衣、住、行、育、樂各方面都能有完整照顧，除了動物友善餐廳和飯店之外，我們還有14條台北友善狗狗公車路線，讓狗狗們不用進籠也能搭公車。

另外，在寸土寸金的台北市區中，我們也有提供狗狗免繫鍊自由奔跑的空間，現在有2座狗運動公園及7座狗活動區，我們預計在111年完成20座，達成12區都有寵物專屬運動空間的目標。

每年的10月4日是世界動物日，除了寵物之外，台北市還有好多動物，在動物之家的浪浪、在自然環境中的野生動物等等，都是我們在這個城市中的一份子，我們希望能幫助更多流浪動物，減少和人類的衝突，讓流浪動物也能找到自己的家，野生動物也能和人類和平相處。

那天我到台北市立動物之家體驗一日志工的生活，從遛狗、洗澡、準備飼料的工作開始，迎接一整天和浪浪們相處的時光，看見了生命的珍貴，即使他是一隻流浪動物，他也不應該受到欺負，看到他們洗完澡開心奔跑的樣子，那種最單純的快樂，也讓我非常感動。

友善動物應該全民一起來，大家一起在這個城市，替每一個動物找到屬於他們的家！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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