【愛傳媒黃珊珊專欄】109年度台北市完成了南港轉運站BOT案、天母棒球場民間自提OT案等12件招商案，促參案件的簽約金額達到40億元，案件數也是全國直轄市最多，10月7日下午我代表台北市政府到行政院領獎，身為市府的一員，實在備感殊榮！

這次台北市獲得財政部頒發109年度招商卓越獎，也是在106年到108年度招商簽約金額奪冠以外，已經連續四年獲得肯定，也代表台北是台灣最具競爭力、最國際化的城市，擁有無可取代的經貿優勢。

今年度，我們面對疫情的挑戰，還是積極辦理招商，到上個月底為止，捷運松江南京站的土地開發案、臺北市數位內容創新中心BOT案都已完成簽約，環狀線Y26站土地開發案已核定最優申請人，另外，今年度最大的招商案件：北投士林科技園區3件設定地上權案，預估民間投資金額可能超過300億元，現在已經在進行投資人甄審作業，非常令人期待。

這幾年下來，台北市不斷進步，完善各方面條件，創造優質的投資環境，以吸引企業進駐，未來我們還會持續推出招商案件，希望藉由民間與市府的合作，可以創造更多是有財產的價值和商機，也能帶動台北的發展，繼續跟國際接軌，讓世界看見台北！

作者為台北市副市長

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