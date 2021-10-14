台中市觀光旅遊局委託營運範圍基地現勘。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

大甲鐵砧山星光露營場現況。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

大甲鐵砧山招商前說明會廠商意見交流。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

為提升鐵砧山風景特定區觀光服務機能，台中市觀光旅遊局舉辦「大甲鐵砧山旅客服務中心及星光露營場周邊設施OT前置計畫案」招商前說明會，多家企業出席表達投資意願，且關心後續提案準備方式及公共建設投資內容。觀旅局表示，盼透過公開招商說明，吸引各優質廠商加入投資行列，為台中打造新亮點。

為活化大甲鐵砧山，台中市風景區管理所進行整體觀光發展規劃，並將大甲鐵砧山定位為探索山丘，逐步籌措預算分期改造，去年9月完成雕塑公園啟用，今年7月完成劍井遊憩區啟用，多期建設共計投入約1.4億元。

觀旅局依促參法等相關規定推動旅服中心及露營場招商前置作業，將由民間參與經營並結合市府相關資源，引進企業化活力創意，提升服務品質，創造鐵砧山風景特定區觀光產值。

觀旅局指出，現有旅客服務中心提供遊客休憩及旅遊諮詢服務，因功能有限，計畫藉由引進民間資源，提升整體遊憩品質，透過整合現有旅服中心設施，在兼顧維護生態自然環境前提下，規劃將現有服務空間結合輕食餐飲、休憩娛樂、伴手禮與購物等服務機能，未來業者更可以經營最夯的特色露營、文藝市集等。

台中市風景區管理所表示，有關各方提供意見將審慎評估，作為辦理後續招商作業參考，預定11月中旬辦理公告上網招商作業。如需進一步了解案件資訊可洽台中市風景區管理所，或委託專業規劃顧問建業法律事務所。