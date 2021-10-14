【愛傳媒黃珊珊專欄】10月12日下午我到災害應變中心參與2021危機管理會議，受到疫情影響，這次的會議特別是以視訊的方式，和東京、首爾、布魯塞爾、吉隆坡、烏蘭巴托、德里的首長交流，疫情雖然影響這一年以來的生活，但是透過科技，還是可以和全世界交流，完成城市聯防的目標。

這次的主題是「COVID-19疫情應變與疫情後之新常態」，非常符合時事，身為台北市流行疫情指揮中心的副指揮官，也是災害防救辦公室主任，我認為這是一個非常有意義的題目，也同時是全球所關注的議題。

自從5月15日中央宣布進入第三級警戒以來，我和市府的同仁每天都在線上討論每一例確診案例和足跡，用「精準疫調」的方式進行完整調查，有效阻斷隱形傳播鍊，同時我們也開發了很多疫情下的新政策，包含安心檢疫所、防疫專責旅館、防疫計程車、校園酷課雲等措施，這不但需要政府各單位之間彼此協調和合作，更需要全民共同參與，相當不容易。

現在，全台灣的疫情能夠逐漸穩定，要謝謝辛苦的防疫人員，以及市民們的努力及配合，我們能慢慢找回過往的步調，也期待世界各地的城市都能恢復以往的活力，平安健康的等待我們下一次見面的到來。

作者為台北市副市長

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