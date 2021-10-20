【愛傳媒蔡詩萍專欄】周休二日，全家去了屏東，行程滿檔，腸胃開心。女兒「竟然」答應去屏東科大參加一場講座，我們爸媽當然一路護駕。
我應邀參加聞名的「南國漫讀節」，中間趁空，答應「台北眷村文化節」在南國青鳥書店，跟張鐵志一起與知名的設計師張漢寧，線上聊眷村空間改造與記憶的再創造，當然免不了懷舊，免不了期待台灣是一個文化的調色盤，大熔爐。
但，我必須承認，肚子餓的時候，我還是最直接想到台灣道地的小吃，火鍋，還有燒酒雞，尤其天氣驟涼的時節！
屏東夜市白天亦摩肩擦踵，講完眷村文化後，趕吃了一鍋汕頭火鍋（真的趕，只吃了不到半小時），再趕去美麗的屏東圖書館總館，感性悠悠地講《我父親》。
夜裡回到台北，氣溫驟降，心頭卻聞到一股湧自記憶深處的，噢難以抗拒的燒酒雞湯味。
早上，動起手來，把雞腿肉解凍，切老薑，買料理米酒，香油下鍋，炒雞肉去腥，炒薑片添味，倒米酒，開大火，酒香四溢，加水，倒麻油，在一旁注視鍋裡的滾滾動態，心頭追著自己的，在不同文化食譜中，長大的記憶。
晚上，女兒回家，太座回家，一鍋熱熱燙燙的燒酒雞湯，擱在那，我們的家，我們共同的存在記憶。
作者為知名作家
照片來源：作者提供。
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