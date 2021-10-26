華爾街日報今天報導，軍事專家稱讚中華民國國軍素質，但在北京加強對台武嚇的背景下，部分專家憂心台灣戰備不足、役男士氣低落，建議國軍與美國等國軍隊共同訓練。

報導寫道，美國軍事參謀與行政官員關切中國圖謀對台動武，其中只有少數人認為國軍能成功抵禦中共人民解放軍。台灣與美方軍人、軍事家及政府官員都說，國軍內部問題叢生，其中許多問題在台海平靜多年、經濟繁榮期間產生，如今侵蝕台灣嚇阻中國的能力。

報導說，台灣約8萬名役男及近220萬名後備軍人準備不足且士氣低落，是最迫切的問題之一。

26歲蕭姓民眾說，去年4個月軍事訓練期間主要在掃樹葉、搬備胎、拔雜草，射擊訓練以外的課程「毫無意義」。他駁斥自己是「草莓兵」的說法，強調他願意服役，但認為台灣對抗共軍來犯沒有太大勝算。

受訪的台灣士兵與後備軍人都對訓練與戰備表達憂心。其中一人說，他在訓練期間發現沒什麼可做的事，索性觀看美國戰爭電影；另一人說，他花很多時間閱讀及作畫，反正沒什麼事需要擔心。民意調查及訪問顯示，許多台灣人預期嚴重危機浮現時美國會插手接管。

兩人描述他們如何增肥逃避兵役，部分台灣青年說這是普遍現象。其中一人說，為達免役體位，他連續一個月每4小時就大吃特吃。

2019年在台評估防禦能力的美國退役陸戰隊上校紐夏（Grant Newsham）說，台灣擁有訓練有素的堅實部隊核心，及準備好上戰場的優秀軍官。其他軍事專家也認為台灣擁有世界頂尖的飛行員及軍官。

但紐夏直言，國軍經費不足、後備教召制度也一團亂。他建議國軍調高待遇，和美國及其盟邦共同訓練可顯著提升效率。

報導寫道，台灣政府承認戰備存有弱點，並說正致力解決問題。華爾街日報檢視中華民國國防部委託外部製作的未公開報告發現，國軍的文書作業文化削弱戰鬥訓練，年輕人從軍意願因國軍不斷爆發弊端而降低。

中共軍機近期大舉侵擾台灣周邊空域，外界更加關注台灣戰備情形。令台美官員不安的是，北京大舉投資軍隊，年度軍費已達台灣的十幾倍；美國五角大廈估計共軍陸軍規模已超過100萬人，國軍常備役人數則從10年前的27.5萬人縮減至18.8萬人。

報導寫道，台灣仍有些許優勢，包括海岸線不易讓共軍大舉登陸。共軍自1979年與越南短暫衝突後就沒有實戰經驗，戰備令外界存疑。

美國總統拜登（Joe Biden）上週在電視節目上被問及中國武力犯台時是否會協防台灣後說「會的」，但行政部門隨即澄清對台政策不變，華府維持不表明台海爆發戰事時是否會干預的「戰略模糊」立場。

部分軍事家曾建議，台灣需要變得更像全民皆兵的以色列。以色列人口不到台灣一半，年度國防預算卻是台灣約1.7倍；以色列年輕男子必須服役2年半，女性則須服役2年。

多名美方現任及卸任官員與軍事分析家說，台灣必須花更多錢採購水雷、岸置巡弋飛彈等更能嚇阻敵軍兩棲攻擊的武器，這也許可讓台灣抵擋共軍進犯數天，為美軍馳援爭取時間，或讓共軍傷亡多到迫使北京重新思考。

總統蔡英文近年嘗試凝聚民眾支持強化國軍實力，推動自主建造艦艇及飛彈等計畫，並逐步提高國防預算。

不過，中央研究院政治學研究所助研究員傅澤民懷疑台灣年輕人是否有足夠的責任感。他說，近期軍事訓練雖有強化，但「台灣成年男子其實不想打仗」。（編輯：郭中翰）1101026