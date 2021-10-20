【愛傳媒李利國專欄】因天氣變化，虎豹潭溪水突然暴漲，6人在走過溪中「梳子壩」台階時發生溺水意外事件，令人遺憾。

虎豹潭是北勢溪北支流源頭之一，因被二座山形酷似猛虎和雲豹的山岳環抱而得名；虎豹潭古道則是昔日聯絡雙溪大平與宜蘭大溪之間的一條越嶺古道。這條已有百年歷史的古道，沿著北勢溪谷一路蜿蜒平緩而行，景緻動人，還可以接連樓仔厝古道成Ｏ形路線；新北市觀光局在此處設有停車場、廁所與導覽圖標示。

為了減少土砂大量沖向下流致災，水利管理單位在溪中設立防砂壩，其壩體是猶如梳子一般的水泥樁，就是所謂的「梳子壩」；一般遊客認為古道入口在溪潭的對岸，所以多半是橫跨過立於溪中的這些水泥樁前往，就一直被視為是過河用的「跨溪步道」，卻不知雨後溪水會暴漲，水泥樁也會被洪流淹沒，走在其上其實隱藏著致命的危機。

然而，我多次來此，未曾見過警示，主管單位對此溺水意外事件豈能完全無責？但若不積極思考如何為民眾打造安全的登山健行通道，只是一味的封閉禁止，又豈是施政之道？

作者為佛光大學未來與樂活產業學系助理教授

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