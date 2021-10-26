【愛傳媒黃珊珊專欄】記得我當議員第一年，民國88年，內湖某建設工地開挖，造成鄰近的老舊公寓的房屋傾斜龜裂，其中有一棟公寓嚴重傾斜變形，住戶住在近乎變形的房屋裡面將近兩年，我到現場看到牆壁變成波浪形，大門都關不起來，還要削門板才能關上，十分不可思議！

依據台北市的規定，如果造成鄰損案件，受損的鄰房民眾可以要求列管與鑑定，在樓頂版完成，建商要妥善處理才可以拿到使用執照。

這些善良的住戶以為建商會幫他們修繕，一直忍耐，而且建商與營造廠往往有一些地方勢力在，所以他們非常無助，有位住戶到我服務處來陳情，那時的我初生之犢不畏虎，就找工務局局長與建管處、土木技師公會技師到現場會勘，技師一看就知道那一棟公寓有傾倒之虞，當場工務局長下令建案工地立刻停工，受損的一百多戶住戶的房屋納入鄰損列管，開始進行鑑定。

經過鑑定以後，鑑定報告認定嚴重變形的公寓成為危樓，必須拆除重建，其他一百多戶都需補強，公義終於伸張，那棟公寓拆除重建了，所有住戶的房屋都修繕賠償完成了，從此，我就成了「鄰損案」專業議員，在內湖南港區，協助很多社區申請鄰損列管、鑑定、取得賠償！

那時候，營造廠每天都有派人到我的服務處站崗，希望跟我談話，當然也是想對我施壓，也透過很多朋友來找我，我告訴他們，你們為何不花時間去跟住戶溝通？只要住戶的問題解決了，根本不必來找我！

其實百姓大都很善良，但是對於法規大多不太懂，很容易被欺騙與蒙蔽，往往喪失自己的權益，我一直認為，如果民眾對於政府多如牛毛的規定有清楚的資訊，就不至於受到損害後還投訴無門，政府是服務的團隊，各項服務都應該公開透明，就不必等到找議員出面才能解決問題！

當議員21年，這些故事幾天幾夜都說不完，其實，市政府應該是市民的夥伴和靠山，市民有問題就到想到市政府，這也是我的夢想，公私一起協力，才能讓這個城市更安全、更公平！

那時候，很多人來警告我那家營造廠有黑道和財團背景，提醒要我小心一點，說實在，我生性叛逆，個性比較牛，越有壓力越不能妥協，更不能坐視不管，對我來說，我已經是市議員，如果連我都害怕屈服，那誰來保護無辜市民？所以，我完全忘記了恐懼，繼續做自己該做的事，讓我身邊的人都捏了一把冷汗！

後來的每次選舉，這些社區的住戶都是我最堅強的支持者，其實看到他們住的安全，就是我最快樂的事！

為民服務是從政最快樂的事，人在公門好修行，政府應該是百姓的夥伴與靠山，當議員很有成就感！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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