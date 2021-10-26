中國限電已滿月，限電還是時有所聞，和碩董事長童子賢表示，和碩10月營收按表操課、四平八穩，第四季如長短料、疫情等不確定因素仍多，上半年拉貨太多，接下來「油門踩不踩的下去」也需要觀察，不過他認為，在主要生產國中國、主要消費國歐美都相對持穩下，「2021年的冬天比2020年的冬天樂觀」

童子賢昨日出席玉山科技協會成立20週年慶祝大會暨論壇，對於中國從9月下旬啟動限電至今已經一個月，各省仍時不時傳出廠商被限制供電，童子賢表示，和碩9月營收安全過關後，10月透過各種努力下，營收大致四平八穩、沒有意外。

他進一步指出，和碩在某大智慧型手機客戶要求下，早早就購買綠電，不過，和碩還有很多手機以外的業務，加加減減之後限電沒有嚴重的影響，可是，電子產業產品要出貨，各種零組件缺一顆都不行，關鍵零組件的供應鏈還是時不時會需要協調、協助，尤其被視為比較耗能的金屬、模具，也不能因為被限電而到不了位，上、下游彼此需要，才能要維持產業運轉順暢、經濟不墜，沒有誰比較重要。

而在未來景氣方面，童子賢表示，第四季很難預測，但是去年到今年以來關關難過關關過，他不擔心，他反而比較擔心今年前半段「油門催太強」、拉貨太猛，接下來「油門會不會踩不下去」、後面需求會不會頓挫，還需要觀察，疫情在許多疫苗接種率相對高的國家也是持續反覆，如果中國疫情又起來，生產就會受到影響，歐美如果疫情再起，影響的就是消費，不過他認為應該樂觀看待，全球主要生產、消費國家的疫苗應該越打越多了，中國缺煤炭、限電也在改善，「2021年的冬天比2020年的冬天樂觀」。