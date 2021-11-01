全球晶片大缺貨導致汽車、手機與電子產品產量下滑，連帶衝擊塗料、玻璃和工業用砂紙等相關原料需求，打擊原料業者的業績。

美國製造巨擘3M、塗料公司艾仕得（Axalta Coating Systems），與玻璃基板大廠康寧（Corning）近日皆表示，公司業績受到晶片缺貨影響，因為主要客戶的汽車、洗衣機和其他裝置的產量減少。

包括汽車、手機和家電製造商在內的業者是晶片大戶，同時也是塗料和玻璃等原料的大型買家。晶片短缺造成產品產量萎縮，對其他原料的訂購量亦減少。

就連向製造商提供服務的業者，業績也遭受晶片荒衝擊，例如污水處理業者藝康（Ecolab）與鐵路公司聯合太平洋（Union Pacific Corp.）。聯合太平洋表示，第三季汽車與汽車零件製造商的出貨量減少18％。

3M表示，晶片短缺影響公司眾多客戶，其中包括汽車廠與手機製造商。3M執行長羅曼（Mike Roman）指出，這些是3M的重要市場，公司正目睹半導體缺貨威脅。

汽車製造商自2020年稍晚開始調降產能，根據聯準會（Fed）報告，9月美國汽車產量年率為780萬輛，遠遠低於一年前同期的1080萬輛。此外，9月家電生產亦低於8月水準。

康寧指出，半導體短缺讓上季流失4000萬美元營收，因為客戶的汽車產量萎縮。此外，電視銷量年減10％，亦對公司營收造成衝擊。

康寧財務長崔佩尼（Tony Tripeny）表示：「汽車廠減產自第三季中開始影響康寧，預期衝擊將延續至第四季。」

部分業者表示，晶片荒比預期來得嚴重。汽車零件供應商德納（Dana）日前將全年營收預測下修1億美元，降至89億美元。德納先前預期供應鏈將適度好轉，而且晶片荒將大幅緩解，不過這些全未實現。