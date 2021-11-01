晶片短缺影響進口車銷售狀況，10月新車掛牌數3萬5297台，較去年同期衰退11.3%，也比9月下滑14.2%，且其中進口車銷售下滑至1萬4348台，占有率下降至40.6%，國產車占比反向上升至近60%，達59.4%。

在9月車市攻上4萬台以上近16年同期最佳紀錄後，10月車市月減逾一成，主要是受到晶片短缺致進口車缺車問題嚴重，整體進口車10月掛牌數1萬4348台，年減14.9%，月減23.7%，整體市占率下滑至40.6%，多數進口車品牌領牌數皆下滑。尤其以豪華車衝擊最大，像是M-Benz及LEXUS在10月掛牌數都較上月衰退逾30%。

觀察各品牌整體銷售表現，龍頭車廠和泰車(2207)雙品牌TOYOTA、LEXUS在10月掛牌數合計1萬1828台，月減10.2%，較去年同期衰退7.3%，總市占率33.5%；其中，TOYOTA單月掛牌1萬613台，較去年同期衰退2%，旗下COROLLA CROSS單月掛牌3295台，持續蟬連全車種的銷售冠軍，另外，主力車款Rav4單月掛牌數2532台、ALTIS單月掛牌1715台，銷售表現都不錯。

和泰車旗下LEXUS單月掛牌1215台，月減33.4%，較去年同期衰退36.9%，主要受到原廠晶片短缺影響。

和泰車指出，10月市場買氣仍強勁，整體掛牌數衰退，主要來自進口車原廠晶片短缺影響，隨著各大品牌持續擴大促銷力道，加上部分進口車遞延至11月交車，預期11月可回到4萬1000台。

在其他品牌表現，中華(2204)雙品牌MITSUBISHI以及CMC在10月掛牌數合計3674台，月減16.7%，年減17.6%，總市占率10.4%；裕日車(2227)雙品牌NISSAN以及INFINITI在10月掛牌數合計2438台，月增1.2%，年減35.8%，總市占率6.9%。

10月的前五大品牌車廠，分別為和泰車的TOYOTA品牌、福特FORD品牌、本田HONDA品牌、裕日車的NISSAN品牌、賓士BENZ品牌。

今年車市表現力抗疫情衝擊，表現不錯，1~10月整體車市達369449台，仍年增1.1%。

就1~10月銷售表現來看，和泰車雙品牌以12萬423台穩居銷售冠軍寶座，年增0.9%，市占率32.6%；中華汽車累計掛牌數3萬9261台，年減1.5%，市占率10.6%；裕日車累計掛牌數2萬3508台，年減16.4%，市占率6.4%。