鄭文燦品嘗南瓜菜包、炸南瓜、南瓜湯圓等在地特色美食。(蔡依珍攝)

鄭文燦挖出熱騰騰的台農57號觀音地瓜當場開嗑，直讚又香又甜又棒。(蔡依珍攝)

鄭文燦挖出熱騰騰的台農57號觀音地瓜當場開嗑，直讚又香又甜又棒。(蔡依珍攝)

鄭文燦挖出熱騰騰的台農57號觀音地瓜當場開嗑，直讚又香又甜又棒。(蔡依珍攝)

鄭文燦挖出熱騰騰的台農57號觀音地瓜當場開嗑，直讚又香又甜又棒。(蔡依珍攝)

鄭文燦挖出熱騰騰的台農57號觀音地瓜當場開嗑，直讚又香又甜又棒。(蔡依珍攝)

鄭文燦走訪上周狂吸2500人次的鬼屋探險。(蔡依珍攝)

鄭文燦品嘗南瓜菜包、炸南瓜、南瓜湯圓等在地特色美食。(蔡依珍攝)

鄭文燦品嘗南瓜菜包、炸南瓜、南瓜湯圓等在地特色美食。(蔡依珍攝)

鄭文燦體驗觀音休閒農業區多元的活動樂趣。(蔡依珍攝)

桃園觀音萬聖南瓜節壓軸活動「荷田焢窯」7日登場，市長鄭文燦親出席，強調觀音萬聖南瓜節與蓮花季同樣已成休閒農業區大活動，相當受到遊客歡迎，今年荷田焢窯還有南瓜菜包DIY體驗等活動，和青埔的萬聖城分屬農村和都會的萬聖節之美，緊接著桃園花彩節也將接力登場，鼓勵民眾疫後多來桃園旅遊消費。

鄭文燦說，2021桃園觀音萬聖南瓜節活動自10月23日至11月7日登場，每日都吸引許多遊客及親子家庭造訪，6個休閒農場聯合推出包含鬼屋體驗、南瓜棚、荷田焢窯、南瓜美味料理DIY等多元活動，充分展現農村生活的樂趣。

鄭文燦特別提到，觀音是瓜果之鄉，所栽種的南瓜、地瓜等農產品品質好，尤其地瓜可以減肥，又富含膳食纖維，觀音農會栽種的台農57號黃金地瓜最好吃，滿滿1箱才250元，歡迎民眾來休閒農業區旅遊時，也能夠品嚐在地、當季生產的優質農產品，帶回家當伴手禮。

鄭文燦也說，桃園「好市乘雙券」吸引119萬人搶登記，90萬是桃園人、30萬來自雙北，周五已抽出23.3萬名幸運兒，中獎者趕快持五被券兌換後來桃園消費，搭配桃園購物節活動，民眾只要憑在桃園市店家消費滿500元的發票，上網登錄即可參加抽獎，壓軸最大獎為價值1500萬元的青埔好房，還有天天抽電動機車、iphone13、Garmin手錶，周周抽汽車等大獎，期盼疫後帶動桃園觀光及消費振興。

鄭文燦也體驗焢窯，挖出熱騰騰的台農57號觀音地瓜當場開嗑，直讚又香又甜又棒，他也品嘗南瓜菜包、炸南瓜、南瓜湯圓等在地特色美食，並走訪上周狂吸2500人次的鬼屋探險，體驗觀音休閒農業區多元的活動樂趣。