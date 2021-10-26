國發會主委龔明鑫率團訪問捷克，26日應捷克參議院議長韋德齊（Milos Vystrcil）邀請，出席由捷克參議院舉辦「科技韌性與創新：台捷合作的新路徑」論壇。龔明鑫表示，台捷合作展現後疫情時代最重要的民主、對抗疫情、供應鏈及網路安全等四個韌性，強調台捷雙邊合作的新路徑。

國發會主委率團訪歐洲，隨行的有科技部長吳政忠、經濟部次長陳正祺、財政部次長阮清華，以及跨部會暨產官學研66人訪問團。龔明鑫指出，感謝韋德齊議長及捷克各界對台灣的友好及支持，重申台灣與捷克共同重視自由民主，並強調，「公理與正義或許會遲到，但不會不到」，本訪團到訪捷克就是最好的證明。

財政部次長阮清華在此行當中，也帶領合庫及輸銀高層在25日拜會捷克財政部次長及捷克國家銀行理事會理事，雙方就租稅合作與我金融機構於捷克布拉格設立代表人辦事處等事宜進行交流，捷方就我國銀行赴捷克設點表示歡迎，該國財政部並就與我方進一步租稅合作表達高度意願。

龔明鑫強調，台灣具有對抗疫情的韌性。肺炎疫情對人類造成巨大的影響，只有彼此攜手共同抗疫、互相幫助，才能成功。不應該有任何人或國家被排除在抗疫組織之外。台灣應該可以加入WHO，應該要可以參與WHA相關的活動，防疫才能夠完整、展現抗疫的韌性。

龔明鑫說，台灣也同時擁有供應鏈的韌性，中美貿易戰及疫情對全球供應鏈產生了巨大的影響，供應鏈正在重組當中。捷克作為一個歐洲供應鏈中重要的一環，台灣和捷克可以攜手合作，在這個過程中扮演非常重要的角色。

第四個韌性是網路安全的韌性。數位發展的趨勢來臨，無論是虛假消息或駭客攻擊，都對整個數位經濟發展的挑戰。台灣和捷克昨天已經有簽署MOU，未來將是可以深根發展。

捷克議長韋德齊說，台捷雙邊政府高層已就電動車、綠能、智慧城市、半導體等議題進行交流；更重要的是，韋德齊議長呼應台捷關係是「良善的循環」，也是「民主的循環」。韋德齊議長特邀請龔主委等四位部次長核心團員，共同赴捷克參議院議場內，接受出席的全體參議員熱烈鼓掌歡迎我訪團，我四位部次長亦向全體參議員致意回應，雙邊再次以實際行動展現並強調台捷關係友好。

經濟部次長陳正祺25日與捷克貿工部次長共同召開臺捷（克）經技諮商會議，捷方表示盼與理念相同的台灣，持續強化供應鏈合作；會中雙邊就智慧機械、電動車、智慧城市等議題進行交流，並對未來推動合作方式達成共識。

本次台捷企業商機洽談媒合會，反應相當熱烈，約120間台捷業者參與，並進行約170場次之實體及線上洽談。另，為加深台捷雙邊產業合作，本訪團亦進行智慧城市、電動車、先進產業、雷射產業、觀光旅遊及其他（如：生技、食品）等分組企業交流，就雙邊潛在合作領域進行面談。