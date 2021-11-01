美國總統拜登和其他16位世界領導人在周日會面，討論未來在面對任何公衛危機、氣候變遷，甚至是預謀攻擊時，如何能使全球供應鏈更具韌性。

在全球經濟走出這場大流行病引發的衰退之際，供應鏈卻陷入嚴重緊缺，不僅加劇了通膨情勢，也恐導致經濟復甦放緩。

在羅馬G20峰會場邊，拜登在一場解決供應鏈瓶頸的會議上向世界領導人表示，我們現在必須與民間合作夥伴共同合作，以減少我們未完成的任務，之後，我們必須防止未來再度發生這種情況。

拜登表示，我們既已看到這些全球貿易線路有多麼脆弱，我們就不能再像以往那樣做事。這次的大流行病不會是我們面臨的最後一次全球公衛危機，我們也需要提高在面對氣候變遷、自然災害，甚至是預謀攻擊時的韌性。

除美國之外，歐盟、澳洲、英國、加拿大、剛果民主共和國、德國、印尼、印度、義大利、日本、墨西哥、荷蘭、韓國、新加坡和西班牙領導人與代表亦出席此次的會議。

白宮的會議摘要指出，各國表示願意共同努力強化供應鏈的韌性。各國同意努力提高國家之間的透明度和資訊共享，並同意必須有多個可靠的原材料、中間製品和成品的供應商。該摘要亦表示，開放與溝通可以促進對供應斷鏈的迅速反應，就像現在全球所面臨的問題，也有助於供應鏈的其他成員採取緩解措施，「我們應該避免任何不必要的貿易限制，並保持商品和服務的自由流通」。

與會各國領導人亦強調安全的重要性，尤其必須確保科技供應鏈的安全性，同時應確保公平的勞動條件，各國將與民間合作以實現這些目標。