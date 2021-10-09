網友留言。（圖／翻攝自《LINE TODAY》）

大陸10月以來派出軍機侵擾我防空識別區（ADIZ）已超過150架次，比起之前大幅增加，引發美國、澳洲和英國等國家關切，但外媒也觀察到台灣人似乎不是那麼「緊張」，相關報導 引發台灣網友熱烈討論，不少網友痛批蔡政府蔡政府整天忙著當網紅、大內宣與搞五倍券，根本未正視兩岸關係惡化可能帶來的危機。

《中國時報》6日報導，在本月1日共軍出動各型戰機38架，進入我西南防空識別區「ADIZ」，其中以殲16的28架為主，另有蘇愷30、轟6、運8反潛機，以及1架專司警戒、指揮的空警-500。顯然此編隊已具備完整空中作戰的編組，絕不是例行「擾台」、「警示」為目的之例行編隊。是夜至次日，更投入另一類似編組的戰隊，數量更提升到39架，一連5天出動高達150架次。又因跨夜執行任務，不但顯示其夜戰能力，亦展示出其完整的後勤支援能量，象徵著共軍已具備發動局部戰爭，解決戰略問題的決心與準備。

但也有外媒觀察到台灣人似乎反應淡定，美時事新聞雜誌《外交家》6日就分析報導，頻繁的軍機穿越也試圖刺激台灣民眾的恐懼，但從目前發展來看，相較於外媒，台灣相關新聞反應較淡、即使有報導但因民眾對照之前相關新聞與後來實際情形，會覺得司空見慣、較為無感。

針對5天內150共機繞台，范琪斐8日在其網路節目〈TODAY看世界〉分析表示，綜合外媒與專家分析，大陸此舉意在向其他挑釁的國家宣示，即便他們把船艦開來甚至支持台灣，中國也不會退縮；台海戰爭雖然不在眼前，但那麼多架大陸戰鬥機和轟炸機飛入台灣防空識別區時，台灣戰機也要升空因應，飛行員如果誤解一個信號或行動，都可能造成致命後果，而「什麼是台灣防空識別區」更成各界討論焦點。

此分析報引發800多名網友留言，反應熱烈。有網友說：「沒空啦，都在弄5倍券！」、「IG追蹤人數多少更重要，你不知道嗎？」、「當網紅跟大內宣效益更大，反正選舉一到就芒果乾」、「民進黨每天都在愚民政策，讓老百姓習慣當白痴」、「台灣人真的都不怕嗎？還是被蔡政府麻痺了？」「執政黨刻意冷處理相關消息，人民怎麼會知道，又怎麼會知道嚴重性」、「反正塔綠班會拿掃帚上戰場」、「危險往往都是發生在安逸中」。