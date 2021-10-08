國民黨立委馬文君6日表示，她發現《海空戰力提升計畫採購特別條例》草案特別預算中的8項裝備，有5項過去編在公務預算中，其中塔江艦過去預算164億可製成3艘，平均每艘約54.7億餘元，移至特別預算後總預算高達692億元，平均每艘高達62.9億餘元，這暴增的8.2億令她不解又咋舌，警告「立法院不是橡皮圖章」，呼籲國防部必須出來說清楚、講明白。

馬文君6日在臉書發文指出，她審查2400億元的《海空戰力提升計畫採購特別條例》草案，發現特別預算中的8項裝備，有5項過去列在「公務預算」，這次卻全數從110年預算移除，編列在「特別預算」中。

馬文君質疑，在特別條例中首項「高效能艦艇」，也就是建構塔江艦，在106年到114年編列164億餘元，預計製成3艘塔江艦，平均每艘造價約54.7億餘元；但移至特別預算後，預計於111年至115年產製11艘塔江艦，總預算692億元，平均每艘造艦62.9億餘元。

對此，馬文君直言「不懂」，痛批塔江艦從公務預算移至特別預算後，單價爆增8.2億元，不僅比原先編列在公務預算還貴，前後差額更高達106億元，令人咋舌。馬強調，過去國防部對美軍採購需提高預算時，最常給立法院的理由是要以量制價，塔江艦卻做越多價錢越貴，她警告國防部別想將這2400億元預算當作空白支票，立法院更不是橡皮圖章，國防部必須對此說清楚、講明白。