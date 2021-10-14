國民黨立委鄭麗文12日質詢行政院院長蘇貞昌，為是否支持台灣發展核子潛艦激烈爭吵，蘇脫口罵鄭「不會像妳這樣不要臉」，引發軒然大波。民進黨發言人顏若芳13日則批鄭，可能忘記前總統馬英九在2015年曾說過，「台灣並不需要核潛艦」。面對民進黨將蘇嗆人之過「甩鍋」給馬，國民黨台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗抨擊：「又扯馬英九，民進黨真的好爛。」

顏若芳13日表示，民進黨對於國防有決心，也實際付諸行動來捍衛家園，反倒是國民黨一直杯葛武器國造和軍購預算。過去民進黨政府就曾提出潛艦軍購預算，被國民黨用多數優勢杯葛了69次；馬前總統說台灣前途由「兩岸人民」共同決定，鄭麗文委員對國民黨種種「投降行為」全都視而不見，反指責努力充實國防的民進黨政府「會先投降」，「不知道曾任國民黨文傳會主委的鄭委員，是失憶還是不願想起？」

對此，楊植斗13日在臉書發文直言：「又扯馬總統，民進黨真的是丟臉」、「又扯馬英九，民進黨真的好爛」。楊痛批蘇貞昌，對核動力潛艦的立場要就要、不要就不要，講清楚很難嗎？怎麼會是顧左右而言他，就是不願明確給回答，不僅浪費委員的質詢時間，還公開羞辱民意代表。

楊植斗指出，蔡英文在事發後力挺蘇貞昌，更叫民進黨發言人顏若芳出面，拉馬英九下水，說馬在2015年的時候說過「台灣不需要核潛艦」，他不禁想問：「執政那麼久了，還總是扯到馬總統，蔡英文，什麼時候可以長大？」楊強調，在馬英九任內兩岸關係穩定、友善，核動力潛艦不適合也不需要；但如今面對兩岸兵凶戰危，蘇昌貞卻只敢欺負在野黨立委，民進黨更是從上到下為背叛民主的蘇幫腔，簡直把自己民主、進步兩大神主牌砸了滿地。