高鐵延伸宜蘭，日前傳出交通部擬讓被剔除的四城站出線，引爆宜蘭大老、立法院長游錫堃不滿，直言「設在四城到底是在幹什麼？」隨著輿論壓力擴大，據了解，交通部長王國材昨親自拜會游錫堃，並在原先四城、宜蘭、縣政中心及羅東站之外，額外提出2個新方案；游錫堃的立場則維持一致，認為只要經過專業評估，無論在哪設站，都會比四城站好。

高鐵宜蘭站選址爆發爭議，日前傳出在行政院長蘇貞昌關切下，站址可望由被剔除的四城站出線，引爆地方反彈。

上月中，宜蘭縣議長張建榮、宜蘭市長江聰淵昨率跨黨派人士赴立院遞交「宜蘭站是最佳方案」意見書，游錫堃公開接見表態支持，強調縣議會、鄉鎮市長、代表會已有逾3／4連署支持設站宜蘭市，代表縣民強烈反對設址四城站，「希望行政院深思」。

面對中央、地方民意代表強力反對設站四城，交通部壓力爆表。據了解，交通部在原先的4案之外，新增2個站址選項，包括宜蘭站與縣政中心之間，及宜蘭市區內、台九線旁的土地，昨天並由王國材前往立法院拜會游錫堃，親自說明這2個新方案。

據了解，游錫堃立場一致，認為交通部應尊重專業評估，無論在哪裡設站都好，只要不是四城站，他都沒意見。對於此次的政策溝通，游錫堃希望交通部在溝通過程能多了解地方人士實際需求，傾聽基層的聲音，不管是第5、第6或任何一案，相信都會比四城站更適合。