國民黨團立院黨團今開記者會呼籲立法院長游錫堃立即召開《跟蹤騷擾防治法》的朝野協商，力促本會期完成三讀，以保障國人在生命、生活上的安全，兌現蔡英文總統承諾的「補好社會安全破洞」的承諾，呼籲執政黨不要再擺爛。

國民黨團書記長陳玉珍表示，《跟蹤騷擾防治法》草案從第9屆開始，國民黨團持續推動立法，直到第10屆第4會期；這5年間，只看到行政院和內政部「積極抵抗」。《跟蹤騷擾防治法》草案目前已經完成在內政委員會協商，等待立法院長游錫堃召開朝野協商，但經過近5個月，游錫堃院長遲遲未能召集黨團協商。

陳玉珍說，國民黨團正式發函給游錫堃院長，期望在近期內召開《跟蹤騷擾防治法草案》朝野協商，力促在本會期完成三讀，以保障國人在生命、生活上的安全，兌現蔡英文總統承諾的「補好社會安全破洞」的承諾。

國民黨立委葉毓蘭表示，社會發生跟騷事件時，最不即時介入的就是行政院，非得等到下一個被害人出現，行政院才會稍微推動法案，根本就是牛步立法，雖然行政院版本表面上將「跟騷」定義為犯罪行為，但犯罪行為是檢察官循司法體系偵辦，速度上未必跟得上第一件警察機關即時介入。