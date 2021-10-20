藍委建議嘴巴講一下請辭也好 蘇貞昌：我不做表演

高雄城中城大火造成46死悲劇，行政院長蘇貞昌昨(19日)在立院接受質詢時，被立委問到是否願意負起政治責任下台，或者「嘴巴講一下，讓蔡總統慰留」，他回應，任何生命流失他都感到遺憾，任何該負的責任他一定負責，「我不做嘴巴講一下的這種事情」，任何該負的責任一定負責，「但我也不是做表演」。此話一出引發網友討論，「怎會自己辭職呢？」「反正都你在說」。

國民黨立委賴士葆昨(19日)質詢時提到，陳水扁當總統時發生八掌溪事件造成4死，當時行政院副院長游錫堃負起政治責任請辭，而蘇貞昌當閣揆以來，從疫情到重大公安事故總計死亡1800多人，「你怎麼好意思再做行政院長，根本沒表示負起政治責任，要不要表示一下說對不起台灣人民？」「嘴巴應該講一下也好啊，讓蔡英文總統給你慰留」。對此，蘇貞昌回應，「我不做嘴巴講一下這樣的事情，這點委員一定知道」。

賴士葆接著說，「不然就請辭吧」，蘇貞昌回應，「我應該負多少責任，我一點點都不會寬容自己，我一定負責」、「但我也不是做表演，我不這樣做，或者嘴巴講一講，不要這樣」。

對此不少網友在本網、《yahoo新聞》等相關新聞報導留言，其中有些新聞更有近百則留言，有網友說，「院長應該不知道發生過什麼事情了吧？」「不做表演！趕快下台」、「我都是用騙的，不做演員」、「負責，其實都不知道要怎麼負責」、「沒票上位的怎麼可能會想下台」、「當老百姓的只能無語問蒼天？」但也有網友認為，其實縱火案的兇手才要負責，不應該東扯西扯。